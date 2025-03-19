«Шла пена изо рта»: подробности гибели отца, пришедшего на разборки в свердловскую гимназию

Мужчина, который, предположительно, пришел на разборки с учителем в гимназию Каменска-Уральского, мог скончаться от приступа. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«На втором этаже мужчине внезапно стало плохо, приступ случился. У него шла пена изо рта, его пытались откачать, но не смогли», — поделился собеседник агентства.
О ЧП в учреждении стало известно днем 19 марта. По предварительным данным, мужчине было около 35 лет. По одной версии, он якобы собирался поговорить с учителем, потому что его ребенок стал жертвой буллинга. Комментарий от свердловского управления СКР ожидается.
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