«Шла пена изо рта»: подробности гибели отца, пришедшего на разборки в свердловскую гимназию

Свердловчанин пришел в гимназию на разборки и скончался от приступа
© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла в Каменске-Уральском Фото:

Мужчина, который, предположительно, пришел на разборки с учителем в гимназию Каменска-Уральского, мог скончаться от приступа. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«На втором этаже мужчине внезапно стало плохо, приступ случился. У него шла пена изо рта, его пытались откачать, но не смогли», — поделился собеседник агентства.

О ЧП в учреждении стало известно днем 19 марта. По предварительным данным, мужчине было около 35 лет. По одной версии, он якобы собирался поговорить с учителем, потому что его ребенок стал жертвой буллинга. Комментарий от свердловского управления СКР ожидается.

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Мужчина, который, предположительно, пришел на разборки с учителем в гимназию Каменска-Уральского, мог скончаться от приступа. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «На втором этаже мужчине внезапно стало плохо, приступ случился. У него шла пена изо рта, его пытались откачать, но не смогли», — поделился собеседник агентства. О ЧП в учреждении стало известно днем 19 марта. По предварительным данным, мужчине было около 35 лет. По одной версии, он якобы собирался поговорить с учителем, потому что его ребенок стал жертвой буллинга. Комментарий от свердловского управления СКР ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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