«Сползал по стене»: директор рассказала о смерти мужчины в свердловской гимназии

В Каменске-Уральском отец пришел забрать дочь из гимназии и умер
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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Сотрудники гимназии пытались спасти мужчину Фото:

Отец, который, предположительно, пришел в Каменск-Уральскую гимназию на разборки с учителем, не успел задать ему вопрос и скончался. Сотрудники учреждения оперативно вызвали скорую помощь, сказала URA.RU директор Наталья Кадочникова.

«Родитель пришел забрать дочку-первоклассницу. Поднялся к учителю, но поговорить они не успели. По этой причине учитель не может ответить на вопрос, по какой причине папа хотел побеседовать. Мужчина просто поздоровался и начал сползать по стене», — сообщила Кадочникова.

По ее словам, после этого в гимназию прибыли врачи и полицейские. «Детей рядом [с местом трагедии] не было, мы все огородили. Никаких инцидентов не было. Скандалов у девочки не было, все было хорошо», — отметила собеседница агентства.

О ЧП стало известно днем 19 марта. По предварительным данным, мужчине было 35 лет. Он мог скончаться от приступа. Комментарий от свердловского управления СКР ожидается.

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Отец, который, предположительно, пришел в Каменск-Уральскую гимназию на разборки с учителем, не успел задать ему вопрос и скончался. Сотрудники учреждения оперативно вызвали скорую помощь, сказала URA.RU директор Наталья Кадочникова. «Родитель пришел забрать дочку-первоклассницу. Поднялся к учителю, но поговорить они не успели. По этой причине учитель не может ответить на вопрос, по какой причине папа хотел побеседовать. Мужчина просто поздоровался и начал сползать по стене», — сообщила Кадочникова. По ее словам, после этого в гимназию прибыли врачи и полицейские. «Детей рядом [с местом трагедии] не было, мы все огородили. Никаких инцидентов не было. Скандалов у девочки не было, все было хорошо», — отметила собеседница агентства. О ЧП стало известно днем 19 марта. По предварительным данным, мужчине было 35 лет. Он мог скончаться от приступа. Комментарий от свердловского управления СКР ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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