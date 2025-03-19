«Сползал по стене»: директор рассказала о смерти мужчины в свердловской гимназии

В Каменске-Уральском отец пришел забрать дочь из гимназии и умер

19 марта 2025 в 15:57 Размер текста - 17 +

Сотрудники гимназии пытались спасти мужчину Фото: Анна Майорова © URA.RU Отец, который, предположительно, пришел в Каменск-Уральскую гимназию на разборки с учителем, не успел задать ему вопрос и скончался. Сотрудники учреждения оперативно вызвали скорую помощь, сказала URA.RU директор Наталья Кадочникова. «Родитель пришел забрать дочку-первоклассницу. Поднялся к учителю, но поговорить они не успели. По этой причине учитель не может ответить на вопрос, по какой причине папа хотел побеседовать. Мужчина просто поздоровался и начал сползать по стене», — сообщила Кадочникова. По ее словам, после этого в гимназию прибыли врачи и полицейские. «Детей рядом [с местом трагедии] не было, мы все огородили. Никаких инцидентов не было. Скандалов у девочки не было, все было хорошо», — отметила собеседница агентства. О ЧП стало известно днем 19 марта. По предварительным данным, мужчине было 35 лет. Он мог скончаться от приступа. Комментарий от свердловского управления СКР ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец, который, предположительно, пришел в Каменск-Уральскую гимназию на разборки с учителем, не успел задать ему вопрос и скончался. Сотрудники учреждения оперативно вызвали скорую помощь, сказала URA.RU директор Наталья Кадочникова. «Родитель пришел забрать дочку-первоклассницу. Поднялся к учителю, но поговорить они не успели. По этой причине учитель не может ответить на вопрос, по какой причине папа хотел побеседовать. Мужчина просто поздоровался и начал сползать по стене», — сообщила Кадочникова. По ее словам, после этого в гимназию прибыли врачи и полицейские. «Детей рядом [с местом трагедии] не было, мы все огородили. Никаких инцидентов не было. Скандалов у девочки не было, все было хорошо», — отметила собеседница агентства. О ЧП стало известно днем 19 марта. По предварительным данным, мужчине было 35 лет. Он мог скончаться от приступа. Комментарий от свердловского управления СКР ожидается.