Раскрыта стоимость «УГМК-Арены» — крупнейшей на Урале

Строительство «УГМК-Арены» в Екатеринбурге стоило 24 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Только что открывали „УГМК-Арену“, объект стоит 24 миллиарда рублей, из них 15 миллиардов — частные средства. Строилась три года», — сказал он на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, передает ТАСС.
Строить арену начали в октябре 2019 года. Планировалось, что проект обойдется примерно в 120—130 млн евро, а возведение займет около двух лет. Но сроки сдвинулись — сначала из-за коронавируса, а затем из-за изменившейся конъюнктуры. Официально строительство закончилось 1 февраля 2025-го, а открытие провели 10 марта. Дегтярев был одним из гостей церемонии.
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