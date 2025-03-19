Раскрыта стоимость «УГМК-Арены» — крупнейшей на Урале

Строительство «УГМК-Арены» в Екатеринбурге обошлось в 24 миллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«УГМК-Арена» открылась в марте
«УГМК-Арена» открылась в марте Фото:

Строительство «УГМК-Арены» в Екатеринбурге стоило 24 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Только что открывали „УГМК-Арену“, объект стоит 24 миллиарда рублей, из них 15 миллиардов — частные средства. Строилась три года», — сказал он на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, передает ТАСС.

Строить арену начали в октябре 2019 года. Планировалось, что проект обойдется примерно в 120—130 млн евро, а возведение займет около двух лет. Но сроки сдвинулись — сначала из-за коронавируса, а затем из-за изменившейся конъюнктуры. Официально строительство закончилось 1 февраля 2025-го, а открытие провели 10 марта. Дегтярев был одним из гостей церемонии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Строительство «УГМК-Арены» в Екатеринбурге стоило 24 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. «Только что открывали „УГМК-Арену“, объект стоит 24 миллиарда рублей, из них 15 миллиардов — частные средства. Строилась три года», — сказал он на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, передает ТАСС. Строить арену начали в октябре 2019 года. Планировалось, что проект обойдется примерно в 120—130 млн евро, а возведение займет около двух лет. Но сроки сдвинулись — сначала из-за коронавируса, а затем из-за изменившейся конъюнктуры. Официально строительство закончилось 1 февраля 2025-го, а открытие провели 10 марта. Дегтярев был одним из гостей церемонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...