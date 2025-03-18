Кафе с поварами из Китая неожиданно закрыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге закрылось кафе «Вкус Пекина», где блюда готовили повара из Китая. Об этом представители заведения рассказали в соцсетях.
«Друзья, с 10 марта кафе „Вкус Пекина“ прекращает свою работу в Екатеринбурге. Благодарим за вашу поддержку, искренние отзывы и яркие воспоминания, которые вы нам подарили», — говорится в сообщении.
Многие гости расстроились из-за этой новости: «Вкус Пекина» пользовался популярностью у горожан (202 оценки на «Яндекс Картах»). Люди отмечали, что это был «уютный островок прямо из сердца Китая», где работал внимательный и отзывчивый персонал, а кухня не уступала аналогичным питерским и московским заведениям.
Кафе открылось в июне 2023 года. В меню создатели сделали ставку на Дунбэйскую китайскую еду, которая по запахам и вкусам ближе европейцам. Помимо аутентичности, посетителей привлекала возможность заказать лишь половину блюда, а не огромную порцию целиком, как это принято у китайцев.
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