18 марта 2025

Кафе с поварами из Китая неожиданно закрыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге спустя два года закрыли китайское кафе «Вкус Пекина»
© Служба новостей «URA.RU»
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В заведении подавали традиционную китайскую лапшу, пельмешки и лепешки
В заведении подавали традиционную китайскую лапшу, пельмешки и лепешки Фото:

В Екатеринбурге закрылось кафе «Вкус Пекина», где блюда готовили повара из Китая. Об этом представители заведения рассказали в соцсетях.

«Друзья, с 10 марта кафе „Вкус Пекина“ прекращает свою работу в Екатеринбурге. Благодарим за вашу поддержку, искренние отзывы и яркие воспоминания, которые вы нам подарили», — говорится в сообщении.

Многие гости расстроились из-за этой новости: «Вкус Пекина» пользовался популярностью у горожан (202 оценки на «Яндекс Картах»). Люди отмечали, что это был «уютный островок прямо из сердца Китая», где работал внимательный и отзывчивый персонал, а кухня не уступала аналогичным питерским и московским заведениям.

Кафе открылось в июне 2023 года. В меню создатели сделали ставку на Дунбэйскую китайскую еду, которая по запахам и вкусам ближе европейцам. Помимо аутентичности, посетителей привлекала возможность заказать лишь половину блюда, а не огромную порцию целиком, как это принято у китайцев.

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В Екатеринбурге закрылось кафе «Вкус Пекина», где блюда готовили повара из Китая. Об этом представители заведения рассказали в соцсетях. «Друзья, с 10 марта кафе „Вкус Пекина“ прекращает свою работу в Екатеринбурге. Благодарим за вашу поддержку, искренние отзывы и яркие воспоминания, которые вы нам подарили», — говорится в сообщении. Многие гости расстроились из-за этой новости: «Вкус Пекина» пользовался популярностью у горожан (202 оценки на « Яндекс Картах» ). Люди отмечали, что это был « уютный островок прямо из сердца Китая» , где работал внимательный и отзывчивый персонал, а кухня не уступала аналогичным питерским и московским заведениям. Кафе открылось в июне 2023 года. В меню создатели сделали ставку на Дунбэйскую китайскую еду, которая по запахам и вкусам ближе европейцам. Помимо аутентичности, посетителей привлекала возможность заказать лишь половину блюда, а не огромную порцию целиком, как это принято у китайцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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