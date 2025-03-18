18 марта 2025

Бастрыкин заинтересовался хулиганом, который стрелял у храма в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Распространители видео заявляли, что намерены обратиться к Бастрыкину
Распространители видео заявляли, что намерены обратиться к Бастрыкину Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании уголовного Романа Ш., который выстрелил возле екатеринбургского храма Большой Златоуст. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела о стрельбе в общественном месте в Свердловской области», — говорится в сообщении. Глава свердловского СК Богдан Францишко также представит Бастрыкину доклад об установленных обстоятельствах.

Романа задержали по подозрению в хулиганстве. По версии следствия, он танцевал возле храма с травматическим пистолетом и выстрелил в воздух. Это попало на кадры, которые разлетелись по Сети. Распространители видео заявили, что попросят главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. Соседи называют 30-летнего слесаря спокойным.

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании уголовного Романа Ш., который выстрелил возле екатеринбургского храма Большой Златоуст. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела о стрельбе в общественном месте в Свердловской области», — говорится в сообщении. Глава свердловского СК Богдан Францишко также представит Бастрыкину доклад об установленных обстоятельствах. Романа задержали по подозрению в хулиганстве. По версии следствия, он танцевал возле храма с травматическим пистолетом и выстрелил в воздух. Это попало на кадры, которые разлетелись по Сети. Распространители видео заявили, что попросят главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. Соседи называют 30-летнего слесаря спокойным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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