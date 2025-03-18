Бастрыкин заинтересовался хулиганом, который стрелял у храма в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании уголовного Романа Ш., который выстрелил возле екатеринбургского храма Большой Златоуст. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела о стрельбе в общественном месте в Свердловской области», — говорится в сообщении. Глава свердловского СК Богдан Францишко также представит Бастрыкину доклад об установленных обстоятельствах.
Романа задержали по подозрению в хулиганстве. По версии следствия, он танцевал возле храма с травматическим пистолетом и выстрелил в воздух. Это попало на кадры, которые разлетелись по Сети. Распространители видео заявили, что попросят главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. Соседи называют 30-летнего слесаря спокойным.
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