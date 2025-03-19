ХК «Автомобилист» назвал дату прощания с экс-капитаном Малыхиным

Прощание с бывшим капитаном хоккейной команды «Автомобилист» из Екатеринбурга пройдет 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Малыхина Федора Михайловича. Прощание состоится 21 марта 2025 года в Доме прощания „Вознесение“ по адресу: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41а», — говорится в сообщении. Церемония начнется в 11:00, а в 15:00 пройдет поминальный обед в банкет-холле «Гостион» (Решетникова, 22а).
Малыхин начал свою карьеру в 2007 году в команде «Автомобилист-2». В 2011 году он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе «Автомобилиста». В 2014 году Малыхин участвовал в Матче звезд КХЛ, представляя команду «Восток». Также играл за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и «Авангард» из Омска. С 2023 года Малыхин находился без клуба. За свою карьеру Федор провел 497 матчей в КХЛ и забросил 98 шайб.
Федор был найден мертвым в своей квартире 18 марта. Ему было 34 года. При жизни он хотел закончить магистратуру и получить экономическое образование, а вероятной причиной его смерти стал сердечный приступ. Подробности трагического дня URA.RU рассказал его отец Михаил Малыхин.
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