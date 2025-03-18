«В слезах из-за мальчика»: выпавшая с третьего этажа школьница из Екатеринбурга страдала

Восьмиклассница из Екатеринбурга, которая накануне выпала с третьего этажа дома по улице Мира, в последнее время переживала из-за неразделенной любви. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье.
По его словам, у девочки некоторое время назад умерли родители, «она очень по ним скучала», при этом отношения с опекунами были нормальные. «За сутки до трагедии ее видели в слезах из-за мальчика, который ей нравится, но обратил внимание на другую», — рассказал источник.
Точные обстоятельства, при которых девочка выпала из окна, неизвестны. За ее жизнь сейчас борются врачи. В больницу школьницу доставили с переломом позвоночника и другими тяжелыми травмами.
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