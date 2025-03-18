18 марта 2025

«В слезах из-за мальчика»: выпавшая с третьего этажа школьница из Екатеринбурга страдала

Восьмиклассница, выпавшая из окна в Екатеринбурге, была безответно влюблена
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас за жизнь школьницы борются врачи
Сейчас за жизнь школьницы борются врачи Фото:

Восьмиклассница из Екатеринбурга, которая накануне выпала с третьего этажа дома по улице Мира, в последнее время переживала из-за неразделенной любви. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье.

По его словам, у девочки некоторое время назад умерли родители, «она очень по ним скучала», при этом отношения с опекунами были нормальные. «За сутки до трагедии ее видели в слезах из-за мальчика, который ей нравится, но обратил внимание на другую», — рассказал источник.

Точные обстоятельства, при которых девочка выпала из окна, неизвестны. За ее жизнь сейчас борются врачи. В больницу школьницу доставили с переломом позвоночника и другими тяжелыми травмами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восьмиклассница из Екатеринбурга, которая накануне выпала с третьего этажа дома по улице Мира, в последнее время переживала из-за неразделенной любви. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье. По его словам, у девочки некоторое время назад умерли родители, «она очень по ним скучала», при этом отношения с опекунами были нормальные. «За сутки до трагедии ее видели в слезах из-за мальчика, который ей нравится, но обратил внимание на другую», — рассказал источник. Точные обстоятельства, при которых девочка выпала из окна, неизвестны. За ее жизнь сейчас борются врачи. В больницу школьницу доставили с переломом позвоночника и другими тяжелыми травмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...