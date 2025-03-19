В России могут изменить порядок призыва на срочную службу

Депутаты Госдумы предложил отправлять повторно призывников в армию, если они не прошли срочную службу в первый призыв. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении.
«В соответствии с документом, если решение о призыве на срочную военную службу по какой?то причине не было исполнено, оно будет действовать еще год, и призывник будет отправлен в армию во время следующего призыва», — говорится на сайте ГД. Согласно законопроекту, повторно проходить комиссию, медосвидетельствование и психологический отбор им не нужно будет.
Депутаты также предложили разрешить регионам создавать единые пункты призыва. Предполагается, что изменения снизят нагрузку на призывные комиссии и предотвратят злоупотребления. Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 апреля 2025 года.
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