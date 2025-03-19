В Госдуме собираются отменить Fan ID

Даванков: Fan ID могут отменить из-за лазейки в законе
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Даванков заявил, что идею с отменой Fan ID поддержали большинство депутатов
Даванков заявил, что идею с отменой Fan ID поддержали большинство депутатов Фото:

В России могут отменить систему Fan ID из-за обнаруженных лазеек в законодательстве. Об этом сообщил первый заместитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

«Fan ID могут отменить из-за лазейки в законе», — заявил Даванков во время пятого Всероссийского съезда партии. Его слова приводит telegram-канал Mash. Однако, считает Даванков, говорить о деталях механизма пока рано. Депутат отметил, что воспользоваться им хотят до конца текущей сессии. Он также добавил, что идея отмены Fan ID находит все больше сторонников в Госдуме.

В июле прошлого года Даванков уже хотел добиться отмены Fan ID. Тогда он говорил, что система для матчей РПЛ может быть отменена с 2025 года.

Система Fan ID была введена в России в 2022 году. С марта 2023 года она стала обязательной для посещения матчей чемпионата страны и финала Кубка России.

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В России могут отменить систему Fan ID из-за обнаруженных лазеек в законодательстве. Об этом сообщил первый заместитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков. «Fan ID могут отменить из-за лазейки в законе», — заявил Даванков во время пятого Всероссийского съезда партии. Его слова приводит telegram-канал Mash. Однако, считает Даванков, говорить о деталях механизма пока рано. Депутат отметил, что воспользоваться им хотят до конца текущей сессии. Он также добавил, что идея отмены Fan ID находит все больше сторонников в Госдуме. В июле прошлого года Даванков уже хотел добиться отмены Fan ID. Тогда он говорил, что система для матчей РПЛ может быть отменена с 2025 года. Система Fan ID была введена в России в 2022 году. С марта 2023 года она стала обязательной для посещения матчей чемпионата страны и финала Кубка России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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