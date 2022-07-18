Власти ХМАО составили антирейтинг должников за аренду леса

Из-за долгов чиновники ХМАО планируют расторгнуть договор аренды с 6-ю компаниями Фото: Размик Закарян © URA.RU

Предприниматели задолжали властям ХМАО почти 75 миллионов рублей за использование леса. Долг в 66 миллионов тянется еще с прошлых лет, и еще 8 миллионов — накопилось уже в этом году. Информация об этом была размещена в telegram-канале департамента недропользования и природных ресурсов округа.

«На 1 июля 2022 года задолженность в бюджетной системе РФ за невыполнение отдельными арендаторами лесных участков договорных обязательств по внесению арендной платы и неустойки составила 74,5 млн рублей. В этом году долг арендаторов лесных участков составил 8 млн рублей. За прошлые периоды — 66,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Самыми злостными должниками оказались шесть компаний: «РОРУСА», ИП Гаджидибиров, «Няганьстроймеханизация -1», «Спектрум» и «Урманский кедр». В депнедрах ХМАО планируют расторгнуть с этими агентами договор аренды. «С каждым арендатором-должником ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности и расторжению договоров аренды», — сообщают в ведомстве. При этом в департаменте отмечают, что за первый квартал 2022 года в бюджет страны за пользование лесами ХМАО было внесено более 1,6 миллиарда рублей. Из них 15 с половиной миллионов рублей пополнили окружную казну.

Ранее URA.RU сообщало, что крупнейший на Урале продавец металла годами не платил за аренду. Компания «Пермметалл» чьи объекты недвижимости находятся на государственной земле, за три с половиной года задолжала за аренду 40 миллионов рублей.

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