Медики-волонтеры из Екатеринбурга едут в Донбасс спасать солдат

Волонтеры из Екатеринбурга поедут в Донбасс Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Екатеринбурга студенты — медики отправятся добровольцами с гуманитарной миссией в Донецкую народную республику. Об этом URA.RU рассказал один из волонтеров Арсений Кисляков.

«Мы с другом едем в пригород Донецка на целый месяц. Там с московскими врачами-волонтерами будем помогать российским солдатам и мирным жителям», — поделился Кисляков.

По словам екатеринбуржца, это уже вторая поездка в ДНР. «Я уже ездил волонтером в ДНР, пробыл в регионе две недели. Сейчас со мной поедет мой товарищ. Я ему много рассказывал о моей первой поездке, о том, что важно в такой трудный для страны момент быть сплоченными и помогать нашим ребятам на передовой. Товарищ вдохновился и тоже решил поехать со мной в качестве волонтера-медика», — делится Арсений.

По словам Кислякова, его желание поехать в Донбасс и лечить военных поддержали родные. «Родные переживают, но в целом поддержали мою идею поехать в Донбасс во второй раз. Больше всех волнуется мама, но я смог ее успокоить. Месяц пройдет незаметно. А сейчас моя помощь нужна нашим ребятам в Донбассе. Кроме всего, сейчас самое время проявить свой характер и выдержку. Любые дополнительные руки будут к месту», — резюмировал медик-волонтер.

Ранее URA.RU писало, что студент второго курса лечебно-профилактического факультета Уральского государственного медицинского университета побывал в Донбассе. Две недели он в качестве волонтера помогал военным. Оренбургское войсковое казачье общество помогло екатеринбуржцу получить разрешение на поездку в ДНР.

Ранее агентство писало, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что для тех украинских солдат, кто добровольно сложит оружие, будут созданы коридоры для безопасного выхода. До этого военное ведомство сообщило, что армии России удалось подавить средства противовоздушной обороны республики. По данным Минобороны РФ, пограничные войска Украины не оказывают сопротивления российским солдатам.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам