20 июля 2022

В Пермском аэропорту пресекли провоз запрещенной еды

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Пермь, аэропорт, большое савино, международный аэропорт пермь
Граждане Таджикистана пытались провезти в Пермь опасную еду Фото:

Специалисты Россельхознадзора пресекли попытку ввоза на территорию Перми опасной молочной и мясной продукции. В ведомстве рассказали о возможных рисках заражения от непроверенной еды.

«В Пермский край прибыло 213 человек из Таджикистана, которые с собой привезли молочную (сыр, сметана, творог, курут) и мясную продукцию общим весом 14,306 кг для личного использования. Согласно действующему законодательству, данную продукцию запрещено провозить на территорию РФ поскольку она может являться переносчиком ящура и других инфекционных заболеваний», — сообщили в ведомстве.

Вся продукция была изъята в аэропорту Большое Савино, после чего утилизирована. В отношении граждан Таджикистана возбуждены административные дела.

Ранее URA.RU писало об опасной молочной продукции, которая была уничтожена. Молочную продукцию непонятного производства пытались доставить в Пермский край по почте.

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Специалисты Россельхознадзора пресекли попытку ввоза на территорию Перми опасной молочной и мясной продукции. В ведомстве рассказали о возможных рисках заражения от непроверенной еды. «В Пермский край прибыло 213 человек из Таджикистана, которые с собой привезли молочную (сыр, сметана, творог, курут) и мясную продукцию общим весом 14,306 кг для личного использования. Согласно действующему законодательству, данную продукцию запрещено провозить на территорию РФ поскольку она может являться переносчиком ящура и других инфекционных заболеваний», — сообщили в ведомстве. Вся продукция была изъята в аэропорту Большое Савино, после чего утилизирована. В отношении граждан Таджикистана возбуждены административные дела. Ранее URA.RU писало об опасной молочной продукции, которая была уничтожена. Молочную продукцию непонятного производства пытались доставить в Пермский край по почте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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