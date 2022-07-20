В Пермском аэропорту пресекли провоз запрещенной еды

Граждане Таджикистана пытались провезти в Пермь опасную еду Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Специалисты Россельхознадзора пресекли попытку ввоза на территорию Перми опасной молочной и мясной продукции. В ведомстве рассказали о возможных рисках заражения от непроверенной еды.

«В Пермский край прибыло 213 человек из Таджикистана, которые с собой привезли молочную (сыр, сметана, творог, курут) и мясную продукцию общим весом 14,306 кг для личного использования. Согласно действующему законодательству, данную продукцию запрещено провозить на территорию РФ поскольку она может являться переносчиком ящура и других инфекционных заболеваний», — сообщили в ведомстве.

Вся продукция была изъята в аэропорту Большое Савино, после чего утилизирована. В отношении граждан Таджикистана возбуждены административные дела.

Ранее URA.RU писало об опасной молочной продукции, которая была уничтожена. Молочную продукцию непонятного производства пытались доставить в Пермский край по почте.