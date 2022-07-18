В Пермский край пытались провезти опасную еду

Еду без документов пытались доставить почтой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опасную еду обнаружили специалисты Россельхознадзора в почтовой посылке жителю Березников (Пермский край). Из Таджикистана пришла партия кисломолочного продукта курут неизвестного производителя, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«Установлено, что молочная продукция не имеет заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения, а также не имеет разрешения на ее ввоз на территорию Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Специалисты отмечают, что ввоз на территорию России продуктов питания, не имеющих документов о производителе и составе создает угрозу распространения опасных заболеваний. Под контролем специалистов Россельхознадзхора и таможни житель Березников уничтожил содержимое посылки.

Ранее URA.RU сообщало об уничтожении более тонны яблок, которые были обнаружены на пермском рынке. Причиной для изъятия и уничтожения стало отсутствие необходимой документации.