18 июля 2022

В Пермский край пытались провезти опасную еду

© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, защитный костюм, россельхознадзор, фитосанитарный контроль
Еду без документов пытались доставить почтой Фото:

Опасную еду обнаружили специалисты Россельхознадзора в почтовой посылке жителю Березников (Пермский край). Из Таджикистана пришла партия кисломолочного продукта курут неизвестного производителя, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«Установлено, что молочная продукция не имеет заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения, а также не имеет разрешения на ее ввоз на территорию Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Специалисты отмечают, что ввоз на территорию России продуктов питания, не имеющих документов о производителе и составе создает угрозу распространения опасных заболеваний. Под контролем специалистов Россельхознадзхора и таможни житель Березников уничтожил содержимое посылки.

Ранее URA.RU сообщало об уничтожении более тонны яблок, которые были обнаружены на пермском рынке. Причиной для изъятия и уничтожения стало отсутствие необходимой документации.

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Опасную еду обнаружили специалисты Россельхознадзора в почтовой посылке жителю Березников (Пермский край). Из Таджикистана пришла партия кисломолочного продукта курут неизвестного производителя, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. «Установлено, что молочная продукция не имеет заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения, а также не имеет разрешения на ее ввоз на территорию Российской Федерации», — рассказали в ведомстве. Специалисты отмечают, что ввоз на территорию России продуктов питания, не имеющих документов о производителе и составе создает угрозу распространения опасных заболеваний. Под контролем специалистов Россельхознадзхора и таможни житель Березников уничтожил содержимое посылки. Ранее URA.RU сообщало об уничтожении более тонны яблок, которые были обнаружены на пермском рынке. Причиной для изъятия и уничтожения стало отсутствие необходимой документации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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