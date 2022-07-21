«Уралкалий» открывает фронт-офис возле теплого тротуара в Перми

«Уралкалий» положит плитку, проведет работы по озеленению и освещению, отремонтирует ограждение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ПАО «Уралкалий» планирует открыть фронт-офис на ул. Петропавловская, 57 в центре Перми. Об этом сообщает telegram-канал «Лбов» и подтверждают источник URA.RU в политэлитах и близкие к мэрии.

«В центре Перми откроется фронт-офис компании „Уралкалий“, одного из главных кормильцев регионального бюджета. С первым теплым тротуаром в Перми. Будем надеяться не последним», — сообщает «Лбов».

Источник URA.RU в политтусовке региона подтвердил эту информацию. «„Уралкалий“ делает теплый тротуар у входа в свой офис. А подают это как заботу о жителях», — отметил он.

Другой собеседник, близкий к пермской мэрии, заявляет, что компания делает это для города. «У муниципалитета есть отличная практика взаимодействия бизнеса и власти. Многие компании оказывают поддержку городу к 300-летию Перми. И одним из видов такой поддержки являются работы по благоустройству. И хорошо, что там будет офис крупной международной компании. И в Перми в результате будут реализованы лучшие практики, которые сегодня есть во многих мегаполисах мира», — отметил он. «Уралкалий» положит около 500 кв. м. плитки, а также проведет работы по озеленению и освещению, отремонтирует ограждение.

В «Уралкалии» отказались комментировать информацию об открытии офиса. О планах по обустройству теплого тротуара на ул. Петропавловская, 57 сообщил глава Ленинского района Александр Русанов. Работы за свой счет в рамках подготовки к 300-летию Перми проводит «Уралкалий». Эта идея вызвала недовольство общественности.

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