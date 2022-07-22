Запад совершенно забыл про Украину, находясь при этом в бесконечной экономической войне против России. Так считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
«В экономической войне Запада против России западными лидерами совершенно забыта Украина, словно это просто „территория на выброс“. Между тем экономические перспективы Украины практически безнадежны», — написал он в telegram-канале.
Так он отреагировал на решение международного рейтингового агентства Fitch понизить рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C». Ранее после объявления России о спецоперации агентство понизило РДЭ Украины в иностранной валюте с «B» до «CCC».
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