В центре Екатеринбурга художник делает прохожим необычное предложение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице Вайнера в Екатеринбурге художник предлагает прохожим нарисовать портрет в образе алкаша. За работу он просит 400 рублей.

«Нарисую вас в образе алкаша. 400 рублей», — написано в объявлении на обрывке картонки. Рядом с ним стоят примеры работ. Фотографию публикует telegram-канал «Екатское Чтиво», там же среди читателей проводят опрос, хотели бы они себе такой портрет. 62 человека ответили «да», 57 человек проголосовали за «нет».

Ранее URA.RU сообщало, что на улице Вайнера преподаватель тверка Яна Кэт станцевала откровенный танец. Видео вызвало резонанс, девушка решила повторить успех. Второе выступление она провела возле Ельцин Центра, после чего ее задержали полицейские и отправили на трое суток в изолятор за мелкое хулиганство.

Большинство екатеринбуржцев хотели бы себе такой портрет Фото: telegram-канал «Екатское чтиво»