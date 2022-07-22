Свердловчанка, отсидевшая трое суток за тверк, вышла из изолятора

23 июля 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Яну Кэт посадили в изолятор за откровенный танец на фоне Ельцин Центра Фото: Анна Майорова © URA.RU Преподаватель тверка из Екатеринбурга Яна Кэт отсидела трое суток в изоляторе и сегодня вышла на свободу. Об этом она сообщила у себя в telegram-канале. «Через шесть часов на свободу. Руки дрожат, не верится», — написала Кэт в субботу утром. Позднее в соцсетях появились видео, как девушку встречает мама. Они обнимаются, девушка плачет, а потом садятся в черный внедорожник и уезжают. Ранее URA.RU сообщало, что девушку арестовали на трое суток. Об этом cообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что на девушку возбудили административное делопроизводство по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Откровенные танцы на фоне Ельцин Центра преподаватель танцев исполнила 19 июля. После этого Яна пожаловалась на травлю в соцсетях. Спустя сутки в камере девушка жаловалась на клопов, которые ползали по ней. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Преподаватель тверка из Екатеринбурга Яна Кэт отсидела трое суток в изоляторе и сегодня вышла на свободу. Об этом она сообщила у себя в telegram-канале. «Через шесть часов на свободу. Руки дрожат, не верится», — написала Кэт в субботу утром. Позднее в соцсетях появились видео, как девушку встречает мама. Они обнимаются, девушка плачет, а потом садятся в черный внедорожник и уезжают. Ранее URA.RU сообщало, что девушку арестовали на трое суток. Об этом cообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что на девушку возбудили административное делопроизводство по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Откровенные танцы на фоне Ельцин Центра преподаватель танцев исполнила 19 июля. После этого Яна пожаловалась на травлю в соцсетях. Спустя сутки в камере девушка жаловалась на клопов, которые ползали по ней.