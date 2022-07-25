В свердловском городе ветром задуло Вечный огонь. Фото

25 июля 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Вечный огонь в Краснотурьинске погас во время шторма (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вечный огонь погас в Краснотурьинске (Свердловская область) из-за сильного шторма с дождем и ветром. Как сообщил URA.RU мэр Александр Устинов, городские власти уже знают о проблеме и спешно ее решают. «Прошел ливень. Вечный огонь затушился, газом воняет на всю площадь», — написала одна из горожанок в группе «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте». Мэр Устинов в разговоре с URA.RU уточнил, что огонь погас не из-за дождя, а из-за мощного ветра. «У нас продолжается шторм, идут ливни. Сейчас специалисты уже выехали на место [к Вечному огню], скоро восстановим», — поделился градоначальник. Ранее ГУ МЧС по Свердловской области выступило с экстренным предупреждением о надвигающемся шторме. По данным ведомства, во вторник, 26 июля, в регионе возможны ливни, сильный ветер и град. На северные территории области, включая Краснотурьинск и Серов, стихия обрушилась на день раньше. Фото: «Краснотурьинск LIVE», «ВКонтакте»

Вечный огонь погас в Краснотурьинске (Свердловская область) из-за сильного шторма с дождем и ветром. Как сообщил URA.RU мэр Александр Устинов, городские власти уже знают о проблеме и спешно ее решают. «Прошел ливень. Вечный огонь затушился, газом воняет на всю площадь», — написала одна из горожанок в группе «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте». Мэр Устинов в разговоре с URA.RU уточнил, что огонь погас не из-за дождя, а из-за мощного ветра. «У нас продолжается шторм, идут ливни. Сейчас специалисты уже выехали на место [к Вечному огню], скоро восстановим», — поделился градоначальник. Ранее ГУ МЧС по Свердловской области выступило с экстренным предупреждением о надвигающемся шторме. По данным ведомства, во вторник, 26 июля, в регионе возможны ливни, сильный ветер и град. На северные территории области, включая Краснотурьинск и Серов, стихия обрушилась на день раньше.