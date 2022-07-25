В свердловском городе ветром задуло Вечный огонь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция Свеча памяти. Курган, мемориал памяти, вечный огонь
Вечный огонь в Краснотурьинске погас во время шторма (архивное фото) Фото:

Вечный огонь погас в Краснотурьинске (Свердловская область) из-за сильного шторма с дождем и ветром. Как сообщил URA.RU мэр Александр Устинов, городские власти уже знают о проблеме и спешно ее решают.

«Прошел ливень. Вечный огонь затушился, газом воняет на всю площадь», — написала одна из горожанок в группе «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте».

Мэр Устинов в разговоре с URA.RU уточнил, что огонь погас не из-за дождя, а из-за мощного ветра. «У нас продолжается шторм, идут ливни. Сейчас специалисты уже выехали на место [к Вечному огню], скоро восстановим», — поделился градоначальник.

Ранее ГУ МЧС по Свердловской области выступило с экстренным предупреждением о надвигающемся шторме. По данным ведомства, во вторник, 26 июля, в регионе возможны ливни, сильный ветер и град. На северные территории области, включая Краснотурьинск и Серов, стихия обрушилась на день раньше.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Вечный огонь погас в Краснотурьинске (Свердловская область) из-за сильного шторма с дождем и ветром. Как сообщил URA.RU мэр Александр Устинов, городские власти уже знают о проблеме и спешно ее решают. «Прошел ливень. Вечный огонь затушился, газом воняет на всю площадь», — написала одна из горожанок в группе «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте». Мэр Устинов в разговоре с URA.RU уточнил, что огонь погас не из-за дождя, а из-за мощного ветра. «У нас продолжается шторм, идут ливни. Сейчас специалисты уже выехали на место [к Вечному огню], скоро восстановим», — поделился градоначальник. Ранее ГУ МЧС по Свердловской области выступило с экстренным предупреждением о надвигающемся шторме. По данным ведомства, во вторник, 26 июля, в регионе возможны ливни, сильный ветер и град. На северные территории области, включая Краснотурьинск и Серов, стихия обрушилась на день раньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...