Пермское предприятие сливало отходы в реку и загрязняло воздух

Предприятие сливало сточные воды в реку без необходимого разрешения Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура Пермского края проверила деятельность МКУ «Сервисный центр Кудымкарского муниципального округа». Компания, согласно данным размещенным на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», занимается благоустройством, содержанием дорог, ремонтом мостов, водопроводов и уличного освещения.

«Установлено, что учреждение осуществляло сброс сточных вод в реку Мечкор в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование. Кроме того, на предприятии отсутствовала программа производственного экоконтроля, не проведена инвентаризация источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, оценка воздействия сточных вод на водные биоресурсы, не разработана декларация о воздействии на окружающую среду и проект санитарно-защитной зоны», — написано на сайте краевой прокуратуры. Помимо прочего, с уполномоченным органом не были согласованы мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий.

Учреждение признано виновным в самовольном занятии водного объекта и несоблюдении экологических требований. Общая сумма штрафа составляет 70 тыс. рублей. Устранение нарушений профильное ведомство взяло на контроль.

URA.RU писало ранее, что пермская межрайонная природоохранная прокуратура предупреждала местных промышленников о санкциях, которые последуют за вредными выбросами в условиях установившейся жаркой погоды. За невыполнение требований предусмотрена административная ответственность (штраф в размере до 100 тысяч рублей).