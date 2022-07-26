Свердловчанка раскрыла, почему подрались хозяева питбуля

Оказалось, что питбуль напал на хаски мимо проходившего мужчины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Березовского заявила, что женщина, которую свердловчанин избил ногами во время прогулки с собакой, сама спровоцировала мужчину на конфликт. При этом оказалось, что конфликтующие были близкими знакомыми. Об этом свидетельница происшествия рассказала URA.RU.

«Сначала были крики на парковке. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения и явно провоцировала мужчину на конфликт. Собака (имеется в виду питбуль — прим. ред) была на поводке у нее в руке. Мужчина уходил от конфликта, ограничиваясь словами и просил женщину отправиться с собакой домой», — сообщила очевидица.

После этого женщина отпустила бойцовского пса, который был без поводка. «Через считанные минуты собака бросилась через дорогу на спокойно проходившую хаски. Прибежал мужчина, начал оттаскивать черную собаку (предположительно бойцовской породы) собака вырвалась и снова набросилась на хасеныша», — заявила читательница. После этого животные забежали в «ПивКо», где их разняли, а хаски и его хозяина заперли в магазине.

Далее начался эпизод, который и попал на запись камеры видеонаблюдения, где мужчина в состоянии агрессии ударил женщину ногой. «Я его не оправдываю, и на видео именно я пошла к нему, со словами, чтобы он ее не бил! Но и женщину не оправдываю. Единственный, кто совсем ни при делах — это хаски с хозяином. Они не виноваты ни в чем! На их месте написала бы заявление в полицию», — подытожила жительница Березовского.

Глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых заявил, что в настоящее время сотрудники полиции Березовского отрабатывают несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, ЧП могло произойти из-за двух сцепившихся собак, которых выгуливали.

«Когда, по предварительным данным, подвыпивший хозяин злой собаки приблизился, на месте происшествия оказалась пока неустановленная женщина. Возможно, она тоже хотела урезонить собак, но в итоге получила удар ногой. Маленькую собаку хозяйка сразу увезла в местную клинику для спасения, ее сильно поранили», — сообщил полковник Горелых. Однако для более квалифицированной медпомощи пострадавшее животное направили в Екатеринбург. В настоящее время участники конфликта устанавливаются, а по итогам разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение.

Ранее стало известно, что житель Березовского (Свердловская область) избил ногами женщину. Инцидент произошел на улице Красных героев, 16.