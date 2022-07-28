Силовики нашли агентов, ответственных за обстрел Херсона

Один из них — Тикунов Андрей Валерьевич, 1990 года рождения Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российским силовикам удалось задержать украинских агентов, которые корректировали ракетно-артиллерийские обстрелы в Херсонской области. Об этом сообщил сотрудник одной из силовых структур России.

«При попытке видеосъемки у военного объекта был задержан гражданин Украины Тикунов Андрей Валерьевич, 1990 года рождения, работник консервного завода. Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области», — сообщил источник РИА «Новости».

Информация, полученная от таких агентов как он, передавалась ВСУ, которые по указанным координатам наносили точечные ракетные удары по местам скопления техники и личного состава российских войск. Известно, что за данные о координатах размещения российских войск мужчине заплатили 550 гривен — около 1,4 тысяч рублей.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса.