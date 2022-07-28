Патриарх Кирилл благословил детей Донбасса

28 июля 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл благословил Детей из Доонбасса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей резиденции в Переделкине благословил большую группу детей, которые приехали с Донбасса. Мероприятие прошло в день Крещения Руси. Об этом сообщает «Интерфакс». Он благословил детей и призвал их всегда хранить веру, которая будет для них маяком в трудных жизненных ситуациях. «Духовный центр Русской православной церкви — это место, которое, конечно, овеяно славой наших угодников, святых, великих святителей земли Русской, это то место, которое имеет совершенно особую духовную энергетику. И вот если вы почувствовали духовный импульс, исходящий от центра русского православия, то слава Богу», — приводит слова патриарха агентство. В беседе с ребятами он признался, что его очень тревожит происходящее в Донбассе и он всегда будет рад видеть ребят оттуда и других освобожденных от киевского режима территорий. «Поэтому мое сердце и двери церковной Москвы для вас открыты», — сказал он. 28 июля этого года отмечается 1030-летие со дня Крещения Руси. В этот день в Москве прошли торжественные богослужения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных и выразил надежду, что мероприятие поможет преодолеть разногласия на Украине. Ранее URA.RU сообщало, что Православная церковь Украины приняла решение об обращении к Патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой лишить патриарха Кирилла его патриаршего статуса. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, в том числе и Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей резиденции в Переделкине благословил большую группу детей, которые приехали с Донбасса. Мероприятие прошло в день Крещения Руси. Об этом сообщает «Интерфакс». Он благословил детей и призвал их всегда хранить веру, которая будет для них маяком в трудных жизненных ситуациях. «Духовный центр Русской православной церкви — это место, которое, конечно, овеяно славой наших угодников, святых, великих святителей земли Русской, это то место, которое имеет совершенно особую духовную энергетику. И вот если вы почувствовали духовный импульс, исходящий от центра русского православия, то слава Богу», — приводит слова патриарха агентство. В беседе с ребятами он признался, что его очень тревожит происходящее в Донбассе и он всегда будет рад видеть ребят оттуда и других освобожденных от киевского режима территорий. «Поэтому мое сердце и двери церковной Москвы для вас открыты», — сказал он. 28 июля этого года отмечается 1030-летие со дня Крещения Руси. В этот день в Москве прошли торжественные богослужения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных и выразил надежду, что мероприятие поможет преодолеть разногласия на Украине. Ранее URA.RU сообщало, что Православная церковь Украины приняла решение об обращении к Патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой лишить патриарха Кирилла его патриаршего статуса. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, в том числе и Донбасса.