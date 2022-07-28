28 июля 2022

В Пермь не пустили опасные фрукты и орехи

© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды, фрукты. Курган , фрукты, абрикосы
Фрукты из некоторых стран временно запрещены к ввозу Фото:

С начала года в пермском аэропорту было обнаружено и направлено на утилизацию почти 253 килограмма фруктов и орехов из Таджикистана. Об этом сообщает Россельхознадзор в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«С начала 2022 года сотрудниками Управления Россельхознадзора в международном аэропорту „Большое Савино“ г. Перми в ходе фитосанитарного досмотра было ограничено к ввозу и направлено на уничтожение 252,337 кг фруктов и орехов (лимоны, гранаты, мандарины, киви, персики, абрикосы, виноград, сухофрукты, орехи), временно запрещенных к ввозу на территорию РФ», — сказано в посте.

Ввоз фруктов временно запрещен в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Республик Азербайджан и Таджикистан. Гражданам из Таджикистана, пытавшимся провести «запрещенку», пришлось заплатить штраф.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми сотрудники Россельхоздандзора выявили зараженную партию персиков из Узбекистана. Тонну фруктов поместили на изоляцию из-за обнаруженной в ней гусеницы восточной плодожорки.

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С начала года в пермском аэропорту было обнаружено и направлено на утилизацию почти 253 килограмма фруктов и орехов из Таджикистана. Об этом сообщает Россельхознадзор в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «С начала 2022 года сотрудниками Управления Россельхознадзора в международном аэропорту „Большое Савино“ г. Перми в ходе фитосанитарного досмотра было ограничено к ввозу и направлено на уничтожение 252,337 кг фруктов и орехов (лимоны, гранаты, мандарины, киви, персики, абрикосы, виноград, сухофрукты, орехи), временно запрещенных к ввозу на территорию РФ», — сказано в посте. Ввоз фруктов временно запрещен в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Республик Азербайджан и Таджикистан. Гражданам из Таджикистана, пытавшимся провести «запрещенку», пришлось заплатить штраф. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми сотрудники Россельхоздандзора выявили зараженную партию персиков из Узбекистана. Тонну фруктов поместили на изоляцию из-за обнаруженной в ней гусеницы восточной плодожорки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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