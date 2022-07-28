В Пермь не пустили опасные фрукты и орехи

29 июля 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Фрукты из некоторых стран временно запрещены к ввозу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала года в пермском аэропорту было обнаружено и направлено на утилизацию почти 253 килограмма фруктов и орехов из Таджикистана. Об этом сообщает Россельхознадзор в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «С начала 2022 года сотрудниками Управления Россельхознадзора в международном аэропорту „Большое Савино“ г. Перми в ходе фитосанитарного досмотра было ограничено к ввозу и направлено на уничтожение 252,337 кг фруктов и орехов (лимоны, гранаты, мандарины, киви, персики, абрикосы, виноград, сухофрукты, орехи), временно запрещенных к ввозу на территорию РФ», — сказано в посте. Ввоз фруктов временно запрещен в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Республик Азербайджан и Таджикистан. Гражданам из Таджикистана, пытавшимся провести «запрещенку», пришлось заплатить штраф. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми сотрудники Россельхоздандзора выявили зараженную партию персиков из Узбекистана. Тонну фруктов поместили на изоляцию из-за обнаруженной в ней гусеницы восточной плодожорки.

С начала года в пермском аэропорту было обнаружено и направлено на утилизацию почти 253 килограмма фруктов и орехов из Таджикистана. Об этом сообщает Россельхознадзор в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «С начала 2022 года сотрудниками Управления Россельхознадзора в международном аэропорту „Большое Савино“ г. Перми в ходе фитосанитарного досмотра было ограничено к ввозу и направлено на уничтожение 252,337 кг фруктов и орехов (лимоны, гранаты, мандарины, киви, персики, абрикосы, виноград, сухофрукты, орехи), временно запрещенных к ввозу на территорию РФ», — сказано в посте. Ввоз фруктов временно запрещен в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Республик Азербайджан и Таджикистан. Гражданам из Таджикистана, пытавшимся провести «запрещенку», пришлось заплатить штраф. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми сотрудники Россельхоздандзора выявили зараженную партию персиков из Узбекистана. Тонну фруктов поместили на изоляцию из-за обнаруженной в ней гусеницы восточной плодожорки.