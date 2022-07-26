26 июля 2022

В Пермь привезли тонну зараженных персиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, персики, фрукты
Собственнику предписано либо уничтожить, либо обеззаразить персики Фото:

В Перми сотрудники Россельхоздандзора выявили зараженную партию персиков из Узбекистана. Тонну фруктов поместили на изоляцию из-за обнаруженной в ней гусеницы восточной плодожорки, сообщается на сайте управления надзорного ведомства по Кировской области, Удмурсткой республике и Пермскому краю.

«В ходе проведения лабораторных исследований, в продукции выявлен карантинный объект — восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), 1 гусеница в живом состоянии», — говорится на сайте. Насекомое запрещено к ввозу в РФ из-за фитосанитарного риска.

Восточная плодожорка не опасна для человека, однако способна нанести огромный вред урожаю. Собственнику партии персиков предписано обеззаразить всю продукцию, либо уничтожить ее. На время тонна фруктов помещена на изолированное хранение.

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В Перми сотрудники Россельхоздандзора выявили зараженную партию персиков из Узбекистана. Тонну фруктов поместили на изоляцию из-за обнаруженной в ней гусеницы восточной плодожорки, сообщается на сайте управления надзорного ведомства по Кировской области, Удмурсткой республике и Пермскому краю. «В ходе проведения лабораторных исследований, в продукции выявлен карантинный объект — восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), 1 гусеница в живом состоянии», — говорится на сайте. Насекомое запрещено к ввозу в РФ из-за фитосанитарного риска. Восточная плодожорка не опасна для человека, однако способна нанести огромный вред урожаю. Собственнику партии персиков предписано обеззаразить всю продукцию, либо уничтожить ее. На время тонна фруктов помещена на изолированное хранение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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