Власти ХМАО раскрыли траты на содержание чиновников

29 июля 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

В тройку лидеров также вошли Сургут и Нижневартовск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Сургутского района расходы на содержание чиновников выше, чем в других муниципалитетах Югры. Это следует из материалов к заседанию окружного правительства, которые опубликованы на официальном сайте органов государственной власти ХМАО. Из опубликованного документа следует, что в 2023 году на содержание мэрии Сургутского района из бюджета будет выделено почти 1,9 миллиарда рублей. На втором месте находится администрация Сургута с расходами в 1,7 миллиарда рублей. На третьем — власти Нижневартовска, там на содержание чиновников планируется потратить 1,3 миллиарда рублей. При этом численность населения у двух крупнейших городов в несколько раз больше, чем у Сургутского района. Меньше всего затраты на чиновников в Покачах — там на их содержание тратится 230 млн рублей в год. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники из ХМАО жалуются на мэра из-за маленьких премий. Сотрудники мэрии Нефтеюганска пожаловались, что с приходом нового главы Эльвиры Бугай у них изменились размеры квартальных премий.

В администрации Сургутского района расходы на содержание чиновников выше, чем в других муниципалитетах Югры. Это следует из материалов к заседанию окружного правительства, которые опубликованы на официальном сайте органов государственной власти ХМАО. Из опубликованного документа следует, что в 2023 году на содержание мэрии Сургутского района из бюджета будет выделено почти 1,9 миллиарда рублей. На втором месте находится администрация Сургута с расходами в 1,7 миллиарда рублей. На третьем — власти Нижневартовска, там на содержание чиновников планируется потратить 1,3 миллиарда рублей. При этом численность населения у двух крупнейших городов в несколько раз больше, чем у Сургутского района. Меньше всего затраты на чиновников в Покачах — там на их содержание тратится 230 млн рублей в год. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники из ХМАО жалуются на мэра из-за маленьких премий. Сотрудники мэрии Нефтеюганска пожаловались, что с приходом нового главы Эльвиры Бугай у них изменились размеры квартальных премий.