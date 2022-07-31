В Челябинской области зафиксирован самый дешевый бензин в стране

Литр АИ-92 можно приобрести за 43,48 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в июне 2022 года зафиксировали самый дешевый бензин марки АИ-92 среди других регионов России. При этом регион не вошел в ТОП-20 по доступности топлива.

«Минимальная стоимость бензина АИ-92 года зафиксирована в Челябинской области — 43,48 рублей за литр. При этом регион находится на 29 месте рейтинга доступности бензина в России. Он показывает, сколько литров бензина марки АИ-92 можно купить на среднюю зарплату в месяц — 912», — говорится в исследовании РИА «Новости».

Аналитики указали, что у лидеров рейтинга — в Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Магаданской области и Сахалинской области жители могут купить более 1,5 тысяч литров бензина данной марки в месяц. По данным исследования, низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на топливо, сколько низкими зарплатами.

Ранее в Челябинской области назвали самую подорожавшую и самую подешевевшую марку бензина. Так, с декабря 2021 года и по июнь 2022 года стоимость бензина марки АИ—98 поднялась на 2,28%. При этом, по данным Челябинскстата, цена бензина марки АИ—92 опустилась на 1,36%.