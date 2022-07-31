Клава Кока приедет в Челябинск на экстрим-шоу

01 августа 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Клава Кока поздравит челябинцев с Днем города Фото: Размик Закарян © URA.RU Певица Клава Кока выступит 10 сентября в Челябинске на экстрим-шоу, посвященному празднованию Дня города. Помимо Коки, Челябинск поздравят NILETTO и рэпер ST, сообщили URA.RU в пресс-службе РМК, спонсора мероприятия. «10 сентября, в День города, на площади у ледовой арены „Трактор“ выступят сильнейшие экстремалы со всей страны. Среди них спортсмены международного уровня и участники олимпийской сборной России. Хедлайнерами мероприятия станут NILETTO, Клава Кока, ST», — сообщили URA.RU в компании. Возможность провести экстрим-шоу в Челябинске появилась после возведения у ЛА «Трактор» соответствующей площадки, на которой новички, а также профессиональные экстремалы смогут отточить свои умения. Площадку собирали в Екатеринбурге, и монтировали в Челябинске. 30 июля ее официально открыли.

Певица Клава Кока выступит 10 сентября в Челябинске на экстрим-шоу, посвященному празднованию Дня города. Помимо Коки, Челябинск поздравят NILETTO и рэпер ST, сообщили URA.RU в пресс-службе РМК, спонсора мероприятия. «10 сентября, в День города, на площади у ледовой арены „Трактор“ выступят сильнейшие экстремалы со всей страны. Среди них спортсмены международного уровня и участники олимпийской сборной России. Хедлайнерами мероприятия станут NILETTO, Клава Кока, ST», — сообщили URA.RU в компании. Возможность провести экстрим-шоу в Челябинске появилась после возведения у ЛА «Трактор» соответствующей площадки, на которой новички, а также профессиональные экстремалы смогут отточить свои умения. Площадку собирали в Екатеринбурге, и монтировали в Челябинске. 30 июля ее официально открыли.