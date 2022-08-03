Генсек ООН осудил ВСУ за использование запрещенных мин «Лепесток»

03 августа 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

Антониу Гутерриш заявил, что все стороны любого конфликта должны избегать действий, которые угрожают жизням мирного населения Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Использование противопехотных мин «Лепесток» против гражданских недопустимо для любой из сторон конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Я не владею конкретными данными по [[данной] теме. Единственное, что мы всегда говорим, что защита гражданских лиц является ключевым элементом в любом конфликте, и все стороны должны воздерживаться от действий, которые подвергают риску жизни мирных граждан», — сказал Гутерреш, передают РИА «Новости». Так он прокомментировал вопрос о применении мин этого типа украинскими бойцами против мирных жителей Донбасса Ранее URA.RU сообщало, что украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом докладывали в штабе территориальной обороны ДНР. Также сообщалось о том, что при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка погибла женщина. Кроме того, в конце июля житель Донецка подорвался на мине «Лепесток». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Использование противопехотных мин «Лепесток» против гражданских недопустимо для любой из сторон конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Я не владею конкретными данными по [[данной] теме. Единственное, что мы всегда говорим, что защита гражданских лиц является ключевым элементом в любом конфликте, и все стороны должны воздерживаться от действий, которые подвергают риску жизни мирных граждан», — сказал Гутерреш, передают РИА «Новости». Так он прокомментировал вопрос о применении мин этого типа украинскими бойцами против мирных жителей Донбасса Ранее URA.RU сообщало, что украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом докладывали в штабе территориальной обороны ДНР. Также сообщалось о том, что при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка погибла женщина. Кроме того, в конце июля житель Донецка подорвался на мине «Лепесток». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.