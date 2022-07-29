29 июля 2022

ДНР: при обстреле украинскими бойцами Донецка погибла женщина

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Страйкбол. Тюмень, автомат, боевики, оружие, ополченцы, страйкбол, стрелок, террорист
В ДНР сообщили о гибели женщины в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Женщина погибла при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщил в своем telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР. (Донецкой Народной Республики).

«ВФУ [вооруженные формирования Украины] атаковали Куйбышевский район Донецка, по пр. Колхозному погибла женщина», — говорится в сообщении. Мирная жительница погибла из-за обстрела ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом рассказали в штабе обороны ДНР.

На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Ее основной целью президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР.

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Женщина погибла при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщил в своем telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР. (Донецкой Народной Республики). «ВФУ [вооруженные формирования Украины] атаковали Куйбышевский район Донецка, по пр. Колхозному погибла женщина», — говорится в сообщении. Мирная жительница погибла из-за обстрела ВСУ. Ранее сообщалось, что украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом рассказали в штабе обороны ДНР. На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Ее основной целью президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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