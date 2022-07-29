ДНР: при обстреле украинскими бойцами Донецка погибла женщина

30 июля 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

В ДНР сообщили о гибели женщины в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Женщина погибла при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщил в своем telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР. (Донецкой Народной Республики). «ВФУ [вооруженные формирования Украины] атаковали Куйбышевский район Донецка, по пр. Колхозному погибла женщина», — говорится в сообщении. Мирная жительница погибла из-за обстрела ВСУ. Ранее сообщалось, что украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом рассказали в штабе обороны ДНР. На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Ее основной целью президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР.

Женщина погибла при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщил в своем telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР. (Донецкой Народной Республики). «ВФУ [вооруженные формирования Украины] атаковали Куйбышевский район Донецка, по пр. Колхозному погибла женщина», — говорится в сообщении. Мирная жительница погибла из-за обстрела ВСУ. Ранее сообщалось, что украинские военные при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом рассказали в штабе обороны ДНР. На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Ее основной целью президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР.