Александр Прудков решил уволить возрастных сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель Городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге Александр Прудков начал кадровые чистки. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах, знакомый с ситуацией.

«Одно из отделений 40 больницы закроют на ремонт. Медиков отправят работать в больницу на Химмаше. После окончания ремонта сотрудники могут вернуться в 40. Но не все. Главврач Александр Прудков не примет обратно возрастных сотрудников. Таким образом, он решил провести кадровую чистку», — поделился информатор.

Редакция агентства обратилась за комментарием в Городскую клиническую больницу №40. В пресс-службе медучреждения пообещали прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.

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