Челябинский завод получит почти 1 млрд на новое производство

Выпуск комплектующих позволит снизить долю импорта в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) получит заем на сумму 949 млн рублей на производство комплектующих для железнодорожных вагонов и грузовиков, которое позволит снизить долю импорта в России. Об этом сообщает Фонд развития промышленности.

«Челябинскому кузнечно-прессовому заводу одобрен заем на сумму 949 млн рублей по программе „Комплектующие изделия“. Предприятие запустит в серию производство кассетных подшипников для железнодорожных вагонов и ступиц грузового автотранспорта. Они будут изготавливаться из отечественных комплектующих, локализация составит до 99%», — говорится в сообщении фонда.

Ежегодно ЧКПЗ планирует выпускать до 75 тысяч двухрядных конических подшипников кассетного типа для букс железнодорожных вагонов и до 400 тысяч однорядных ступичных подшипников для грузового автотранспорта и специальной техники (в частности, тракторов и комбайнов). Отмечается, что до настоящего времени 100% российского рынка подшипников для железнодорожных вагонов производилось с участием иностранных компаний. Ожидается, что реализация проекта позволит существенно снизить долю импорта.

Программа импортозамещения стала актуальна после того, как ряд иностранных правительств объявили против РФ экономические санкции. Они стали ответом на начало спецоперации на Украине.