Суточная заболеваемость COVID в Пермском крае превысила две сотни

Количество положительных тестов на COVID увеличивается с каждым днем Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае продолжает расти суточная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 217 случаев, сообщили в правительстве региона.

«За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 217 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 56 жителей в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 374 595», — говорится на сайте правительства и губернатора Прикамья.

Власти отмечают, что в крае имеется 315 467 комплектов вакцины от COVID-19, а стабилизация ситуации с заболеваемостью зависит от коллективного иммунитета. Ранее URA.RU рассказывало о резком скачке заболеваемости, который произошел 3 августа. Между тем, пока каких-либо коронавирусных ограничений в Прикамье вводить не планируют.