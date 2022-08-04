04 августа 2022

Суточная заболеваемость COVID в Пермском крае превысила две сотни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, пцр, тестирование на ковид 19
Количество положительных тестов на COVID увеличивается с каждым днем Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае продолжает расти суточная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 217 случаев, сообщили в правительстве региона.

«За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 217 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 56 жителей в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 374 595», — говорится на сайте правительства и губернатора Прикамья.

Власти отмечают, что в крае имеется 315 467 комплектов вакцины от COVID-19, а стабилизация ситуации с заболеваемостью зависит от коллективного иммунитета. Ранее URA.RU рассказывало о резком скачке заболеваемости, который произошел 3 августа. Между тем, пока каких-либо коронавирусных ограничений в Прикамье вводить не планируют.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Пермском крае продолжает расти суточная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 217 случаев, сообщили в правительстве региона. «За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 217 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 56 жителей в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 374 595», — говорится на сайте правительства и губернатора Прикамья. Власти отмечают, что в крае имеется 315 467 комплектов вакцины от COVID-19, а стабилизация ситуации с заболеваемостью зависит от коллективного иммунитета. Ранее URA.RU рассказывало о резком скачке заболеваемости, который произошел 3 августа. Между тем, пока каких-либо коронавирусных ограничений в Прикамье вводить не планируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...