Затор растянулся на сотни метров
На выезде из Екатеринбурга вечером 5 августа образовалась огромная пробка. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Такая ситуация на дороге в Ревду с пяти вечера. Возможно, все просто поехали за город», — предположил очевидец.
Чаще поводом для скопления машин на трассе становятся аварии. Так, например, было 3 августа перед Верхней Пышмой, когда мусоровоз столкнулся с фурой.
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