Екатеринбуржцы, рванувшие за город, создали огромную пробку. Видео

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, пробка, автомобильная пробка, ремонт дороги
Затор растянулся на сотни метров Фото:

На выезде из Екатеринбурга вечером 5 августа образовалась огромная пробка. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Такая ситуация на дороге в Ревду с пяти вечера. Возможно, все просто поехали за город», — предположил очевидец.

Чаще поводом для скопления машин на трассе становятся аварии. Так, например, было 3 августа перед Верхней Пышмой, когда мусоровоз столкнулся с фурой.

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На выезде из Екатеринбурга вечером 5 августа образовалась огромная пробка. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Такая ситуация на дороге в Ревду с пяти вечера. Возможно, все просто поехали за город», — предположил очевидец. Чаще поводом для скопления машин на трассе становятся аварии. Так, например, было 3 августа перед Верхней Пышмой, когда мусоровоз столкнулся с фурой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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