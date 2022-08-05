Затор растянулся на сотни метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На выезде из Екатеринбурга вечером 5 августа образовалась огромная пробка. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Такая ситуация на дороге в Ревду с пяти вечера. Возможно, все просто поехали за город», — предположил очевидец.

Чаще поводом для скопления машин на трассе становятся аварии. Так, например, было 3 августа перед Верхней Пышмой, когда мусоровоз столкнулся с фурой.