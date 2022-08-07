Под Челябинском мигрант надругался над ребенком

Мужчину отправили в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор в отношении мигранта из Таджикистана, виновного в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летнего мальчика. Он напал на ребенка, когда тот гулял с собакой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Суд установил, что в ноябре 2021 года в микрорайоне Вишневая горка 53-летний гражданин Таджикистана, приехавший на заработки, встретил мальчика, гулявшего с собакой. Силой он увел ребенка в безлюдное место, где совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Мальчик убежал, после чего сразу обо всем рассказал родителям, и мужчину задержали по горячим следам», — рассказал источник.

Обвиняемый признал причастность к преступлению в полном объеме, раскаялся. В результате по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») суд назначил мужчине наказание ниже низшего предела, предусмотренного за преступление. Он получил шесть лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

В суде уголовное дело официально не комментируют, так как оно было рассмотрено в закрытом порядке. Приговор не вступил в законную силу.