Челябинский суд начнет банкротить правительственную структуру

Первоначально суд отклонил иск АИР о банкротстве Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Банкротство Агентства инвестиционного развития Челябинской области (АИР), подведомственного министерству экономического развития региона, будет рассмотрено в суде 30 марта. Такое решение принял Арбитражный суд региона, приняв к производству ранее отклоненный иск о банкротстве правительственной структуры.

«Принять к производству суда заявление автономной некоммерческой организации „Агентство инвестиционного развития“ о признании несостоятельным (банкротом). Назначить на 30 марта 2022 года судебное заседание по проверке обоснованности заявления, которое состоится в помещении Арбитражного суда Челябинской области», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

Ранее агентство 12 января 2022 года подало иск в арбитражный суд о признании себя банкротом, но суд отклонил рассмотрение дела . К заявлению о банкротстве АИР не приложило ряд документов, необходимых для его рассмотрения. Также структура не оплатила судебную госпошлину в размере шести тысяч рублей.

АИР было создано в 2013 году для привлечения инвесторов в регион. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, но уголовные дела возбуждать не стали. Тем не менее, осенью счета АИР по требованию налоговой службы были заблокированы.

В 2021 году ИФНС по региону потребовала от правительственной структуры 412 млн рублей за неуплату налогов. На тот момент АИР фактически прекратило свою деятельность. Не имея возможность погасить долг, агентство заявило о процедуре банкротства.

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