Readovka: «скопинский маньяк» попал в историю с убийством

10 августа 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Мохов может стать фигурантом нового уголовного дела за укрывательство особо тяжкого преступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Скопинский маньяк» Виктор Мохов стал свидетелем в новом уголовном деле об убийстве человека. Однако рассматриваются варианты его участия в преступлении. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. «По версии Следственного комитета, в день ВДВ, когда к Виктору Мохову пришли пятеро гостей, бывший маньяк решил, что один из присутствующих знакомых, 43-летний Сергей Щукин, украл у него гуся, и тогда же друг Мохова Евгений Полищук убил одним ударом локтя в шею подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, именно „скопинский маньяк“ помог товарищу переместить тело во двор заброшенного дома», — пишет Readovka в своем telegram-канале. Отмечается, что труп был найден через несколько дней. Убийца задержан, он сознался в преступлении. Пока что Мохов проходит по делу в качестве свидетеля, однако если следствие докажет его участие, он станет фигурантом нового уголовного дела за укрывательство особо тяжкого преступления. «Скопинский маньяк» вышел на свободу в марте 2021 года после отбывания 17-летнего тюремного заключения. По версии следствия, мужчина обманом заманил к себе в переоборудованный под подземную тюрьму гараж двух девушек в возрасте 14 и 17 лет, сообщает RT. Там он на протяжении 3,5 лет насиловал, избивал их и морил голодом. Мужчина регулярно насиловал своих жертв, старшая пленница трижды рожала от маньяка. Девушки смогли спастись, передав на волю записку.

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов стал свидетелем в новом уголовном деле об убийстве человека. Однако рассматриваются варианты его участия в преступлении. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. «По версии Следственного комитета, в день ВДВ, когда к Виктору Мохову пришли пятеро гостей, бывший маньяк решил, что один из присутствующих знакомых, 43-летний Сергей Щукин, украл у него гуся, и тогда же друг Мохова Евгений Полищук убил одним ударом локтя в шею подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, именно „скопинский маньяк“ помог товарищу переместить тело во двор заброшенного дома», — пишет Readovka в своем telegram-канале. Отмечается, что труп был найден через несколько дней. Убийца задержан, он сознался в преступлении. Пока что Мохов проходит по делу в качестве свидетеля, однако если следствие докажет его участие, он станет фигурантом нового уголовного дела за укрывательство особо тяжкого преступления. «Скопинский маньяк» вышел на свободу в марте 2021 года после отбывания 17-летнего тюремного заключения. По версии следствия, мужчина обманом заманил к себе в переоборудованный под подземную тюрьму гараж двух девушек в возрасте 14 и 17 лет, сообщает RT. Там он на протяжении 3,5 лет насиловал, избивал их и морил голодом. Мужчина регулярно насиловал своих жертв, старшая пленница трижды рожала от маньяка. Девушки смогли спастись, передав на волю записку.