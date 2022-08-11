Куйвашев готовит важное обращение к свердловчанам

Евгений Куйвашев подготовил новую программную статью Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев готовит программную статью, в которой расскажет об уникальной роли Урала в судьбе России. Как рассказал URA.RU источник в медиакругах, знакомый с содержанием будущей публикации, материал должен появиться 12 августа в «Областной газете».

«В пятницу выйдет очередная статья губернатора в „Областной газете“. Но не предвыборная, а философская. Об Урале, уральской идентичности и роли в судьбе России», — пересказал осведомленный собеседник. Предполагается, что статья будет озаглавлена «Надежней стали, крепче стен». Другой источник в медиасреде заявил, что дата публикации еще не утверждена.

Инсайдер, близкий к окружению Куйвашева, уточнил, что идея подготовить такую статью обсуждалась предвыборным штабом губернатора. Причем его либеральная часть, неофициально возглавляемая политтехнологом Ринатом Хазеевым, была против размещения материала. На обратном настаивала так называемая группа традиционалистов, которая в итоге и победила.

В пресс-службе Куйвашева не стали комментировать URA.RU информацию о готовящейся статье. Руководитель «Областной газеты» Антон Стуликов не ответил на звонки корреспондента.

В 2017 году, незадолго до предыдущих губернаторских выборов, Куйвашев тоже писал для «Областной газеты» программную статью под названием «Переломный момент». В ней глава региона впервые рассказывал о «Пятилетке развития», ставшей основой его тогдашней предвыборной программы.