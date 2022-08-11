Зам Володина даст протекцию сопернику свердловского губернатора

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Фестиваль уличного искусства «Культурный код». Челябинск, культурный код, даванков владислав
Вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ждут в Екатеринбурге Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области-2022

Вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков в ближайшее время приедет в Екатеринбург, чтобы выразить поддержку однопартийцу и кандидату в губернаторы Свердловской области Александру Демину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Новых людей».

«В следующие несколько недель планируются приезд в Екатеринбург первых лиц партии: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова и заместителя руководителя фракции Сарданы Авксентьевой. Александр Демин вместе с коллегами по Госдуме обсудит реализацию своей программы в регионе», — рассказали в партии, напомнив, что для «Новых людей» это первый опыт участия в губернаторских кампаниях.

33-летний депутат Демин считается одним из главных соперников действующего губернатора Евгения Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией». В своей предвыборной программе представитель «Новых людей», в частности, предлагает лечить свердловчан в частных клиниках за счет бюджета, поднять зарплаты педагогов и вернуть прямые выборы мэров. В рамках кампании Демин уже проводит турне по главным городам области.

Даванков стал депутатом Госдумы по итогам выборов 2021 года. В парламенте политик стал одним из 11 заместителей спикера Владислава Володина. Вместе с тем в той же кампании депутатский мандат выиграла экс-мэр Якутска Авксентьева.

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Вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков в ближайшее время приедет в Екатеринбург, чтобы выразить поддержку однопартийцу и кандидату в губернаторы Свердловской области Александру Демину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Новых людей». «В следующие несколько недель планируются приезд в Екатеринбург первых лиц партии: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова и заместителя руководителя фракции Сарданы Авксентьевой. Александр Демин вместе с коллегами по Госдуме обсудит реализацию своей программы в регионе», — рассказали в партии, напомнив, что для «Новых людей» это первый опыт участия в губернаторских кампаниях. 33-летний депутат Демин считается одним из главных соперников действующего губернатора Евгения Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией». В своей предвыборной программе представитель «Новых людей», в частности, предлагает лечить свердловчан в частных клиниках за счет бюджета, поднять зарплаты педагогов и вернуть прямые выборы мэров. В рамках кампании Демин уже проводит турне по главным городам области. Даванков стал депутатом Госдумы по итогам выборов 2021 года. В парламенте политик стал одним из 11 заместителей спикера Владислава Володина. Вместе с тем в той же кампании депутатский мандат выиграла экс-мэр Якутска Авксентьева.
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