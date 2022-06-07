Сестры из Новоуральска торговали паленым табаком. Фото, видео

07 июня 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Две сестры из Новоуральска реализовывали немаркированную табачную продукцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловской области полицейские пресекли незаконную продажу немаркированной табачной продукции, к которой оказались причастны две сестры из Новоуральска. Обеих женщин доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Женщины 1961 года рождения, а также ее сестра 1970 года рождения, наладили незаконную поставку немаркированных табачных изделий. Продажа осуществлялась в сети павильонов города Новоуральска. Установлено, что нелегальный товар они приобретали для последующей реализации через свои торговые точки, а хранили товар на складе», — сказано в сообщении. Из магазинов, складов и автомобилей правонарушительниц было изъято 25 тысяч пачек немаркированной табачной продукции на сумму 2,8 миллиона рублей. В отношении женщин возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы на срок до шести лет. Ранее URA.RU писало, что дворник военного комиссариата Октябрьского района (Челябинская область) оказался подпольным продавцом немаркированного табака. У него при обыске изъяли более шести тысяч пачек сигарет. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области Фото: ГУ МВД России по Свердловской области Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области полицейские пресекли незаконную продажу немаркированной табачной продукции, к которой оказались причастны две сестры из Новоуральска. Обеих женщин доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Женщины 1961 года рождения, а также ее сестра 1970 года рождения, наладили незаконную поставку немаркированных табачных изделий. Продажа осуществлялась в сети павильонов города Новоуральска. Установлено, что нелегальный товар они приобретали для последующей реализации через свои торговые точки, а хранили товар на складе», — сказано в сообщении. Из магазинов, складов и автомобилей правонарушительниц было изъято 25 тысяч пачек немаркированной табачной продукции на сумму 2,8 миллиона рублей. В отношении женщин возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы на срок до шести лет. Ранее URA.RU писало, что дворник военного комиссариата Октябрьского района (Челябинская область) оказался подпольным продавцом немаркированного табака. У него при обыске изъяли более шести тысяч пачек сигарет.