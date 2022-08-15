Свердловчанка обвиняет отца в подделке документов на инвалидность

15 августа 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Людмила Медведева считает, что ее отец незаконно получает соцвыплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница города Верхняя Салда (Свердловская область) Людмила Медведева считает, что ее отец Николай Медведев незаконно получает пенсию и социальные выплаты по инвалидности. По ее словам, отец получил инвалидность 25 лет назад, в 1996-м. При этом медицинская справка, подтверждающая заболевание мужчины, может быть фальшивой. Людмила пытается доказать это в разных инстанциях. Об этом URA.RU рассказала сама Медведева. «Так получилось, что после смерти матери отец женился во второй раз и довольно быстро решил прервать общение со мной и с внучкой. Причина — доля в родительской квартире, которая досталась мне после смерти мамы. Позже свою долю я подарила дочке. У моей дочери тяжелый диагноз — когнитивное расстройство аутистического спектра. Мой отец теперь хочет лишить внучку доли. И везде размахивает бумажкой о том, что он инвалид, и закон на его стороне. Вот только инвалидность по слуху он получил незаконно. В 1996 году у него не было проблем со слухом», — говорит женщина. Чтобы доказать это, женщина обратилась в Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ). «Я обратилась в БМСЭ, чтобы доказать, что отец в 1996 году получил инвалидность незаконно. К сожалению, документов об этом уже не найти, так как истек срок давности и их не хранят», — рассказывает она. Сейчас отец и дочь судятся из-за квартиры. «Я просила судью назначить переосвидетельствование на предмет наличия инвалидности, но пока суд не идет мне навстречу», — посетовала горожанка. «Мой отец — работник ГКУ СО „Автохозяйство Правительства Свердловской области“. И он считает, что он неприкосновенный. Так и говорит, что его никто трогать не будет. Самое обидное, что в обычной жизни он общается со всеми спокойно без слухового аппарата, но на заседания суда приходит со слуховым аппаратом, и начинается концерт. И судья верит ему. Система не рассчитана на обычных горожан, к сожалению. Но я готова идти до победного. Если я не отстою право моего ребенка на 1/6 доли, то кто это сделает вместо меня», — резюмировала Медведева. Редакция агентства обратилась за комментарием к отцу Людмилы Николаю Медведеву. На звонок корреспондента он не ответил. Ранее агентство писало, что свердловчанка Людмила Медведева считает, что ее отец Николай Медведев хочет лишить свою шестилетнюю внучку-инвалида доли в квартире. По словам Медведевой, проблемы в семье возникли, когда отец женился во второй раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница города Верхняя Салда (Свердловская область) Людмила Медведева считает, что ее отец Николай Медведев незаконно получает пенсию и социальные выплаты по инвалидности. По ее словам, отец получил инвалидность 25 лет назад, в 1996-м. При этом медицинская справка, подтверждающая заболевание мужчины, может быть фальшивой. Людмила пытается доказать это в разных инстанциях. Об этом URA.RU рассказала сама Медведева. «Так получилось, что после смерти матери отец женился во второй раз и довольно быстро решил прервать общение со мной и с внучкой. Причина — доля в родительской квартире, которая досталась мне после смерти мамы. Позже свою долю я подарила дочке. У моей дочери тяжелый диагноз — когнитивное расстройство аутистического спектра. Мой отец теперь хочет лишить внучку доли. И везде размахивает бумажкой о том, что он инвалид, и закон на его стороне. Вот только инвалидность по слуху он получил незаконно. В 1996 году у него не было проблем со слухом», — говорит женщина. Чтобы доказать это, женщина обратилась в Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ). «Я обратилась в БМСЭ, чтобы доказать, что отец в 1996 году получил инвалидность незаконно. К сожалению, документов об этом уже не найти, так как истек срок давности и их не хранят», — рассказывает она. Сейчас отец и дочь судятся из-за квартиры. «Я просила судью назначить переосвидетельствование на предмет наличия инвалидности, но пока суд не идет мне навстречу», — посетовала горожанка. «Мой отец — работник ГКУ СО „Автохозяйство Правительства Свердловской области“. И он считает, что он неприкосновенный. Так и говорит, что его никто трогать не будет. Самое обидное, что в обычной жизни он общается со всеми спокойно без слухового аппарата, но на заседания суда приходит со слуховым аппаратом, и начинается концерт. И судья верит ему. Система не рассчитана на обычных горожан, к сожалению. Но я готова идти до победного. Если я не отстою право моего ребенка на 1/6 доли, то кто это сделает вместо меня», — резюмировала Медведева. Редакция агентства обратилась за комментарием к отцу Людмилы Николаю Медведеву. На звонок корреспондента он не ответил. Ранее агентство писало, что свердловчанка Людмила Медведева считает, что ее отец Николай Медведев хочет лишить свою шестилетнюю внучку-инвалида доли в квартире. По словам Медведевой, проблемы в семье возникли, когда отец женился во второй раз.