Свердловчанка обвиняет отца в подделке документов на инвалидность

Жительница города Верхняя Салда (Свердловская область) Людмила Медведева считает, что ее отец Николай Медведев незаконно получает пенсию и социальные выплаты по инвалидности. По ее словам, отец получил инвалидность 25 лет назад, в 1996-м. При этом медицинская справка, подтверждающая заболевание мужчины, может быть фальшивой. Людмила пытается доказать это в разных инстанциях. Об этом URA.RU рассказала сама Медведева.
«Так получилось, что после смерти матери отец женился во второй раз и довольно быстро решил прервать общение со мной и с внучкой. Причина — доля в родительской квартире, которая досталась мне после смерти мамы. Позже свою долю я подарила дочке. У моей дочери тяжелый диагноз — когнитивное расстройство аутистического спектра. Мой отец теперь хочет лишить внучку доли. И везде размахивает бумажкой о том, что он инвалид, и закон на его стороне. Вот только инвалидность по слуху он получил незаконно. В 1996 году у него не было проблем со слухом», — говорит женщина.
Чтобы доказать это, женщина обратилась в Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ). «Я обратилась в БМСЭ, чтобы доказать, что отец в 1996 году получил инвалидность незаконно. К сожалению, документов об этом уже не найти, так как истек срок давности и их не хранят», — рассказывает она.
Сейчас отец и дочь судятся из-за квартиры. «Я просила судью назначить переосвидетельствование на предмет наличия инвалидности, но пока суд не идет мне навстречу», — посетовала горожанка.
«Мой отец — работник ГКУ СО „Автохозяйство Правительства Свердловской области“. И он считает, что он неприкосновенный. Так и говорит, что его никто трогать не будет. Самое обидное, что в обычной жизни он общается со всеми спокойно без слухового аппарата, но на заседания суда приходит со слуховым аппаратом, и начинается концерт. И судья верит ему. Система не рассчитана на обычных горожан, к сожалению. Но я готова идти до победного. Если я не отстою право моего ребенка на 1/6 доли, то кто это сделает вместо меня», — резюмировала Медведева.
Редакция агентства обратилась за комментарием к отцу Людмилы Николаю Медведеву. На звонок корреспондента он не ответил. Ранее агентство писало, что свердловчанка Людмила Медведева считает, что ее отец Николай Медведев хочет лишить свою шестилетнюю внучку-инвалида доли в квартире. По словам Медведевой, проблемы в семье возникли, когда отец женился во второй раз.
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Жительница города Верхняя Салда (Свердловская область) Людмила Медведева считает, что ее отец Николай Медведев незаконно получает пенсию и социальные выплаты по инвалидности. По ее словам, отец получил инвалидность 25 лет назад, в 1996-м. При этом медицинская справка, подтверждающая заболевание мужчины, может быть фальшивой. Людмила пытается доказать это в разных инстанциях. Об этом URA.RU рассказала сама Медведева. «Так получилось, что после смерти матери отец женился во второй раз и довольно быстро решил прервать общение со мной и с внучкой. Причина — доля в родительской квартире, которая досталась мне после смерти мамы. Позже свою долю я подарила дочке. У моей дочери тяжелый диагноз — когнитивное расстройство аутистического спектра. Мой отец теперь хочет лишить внучку доли. И везде размахивает бумажкой о том, что он инвалид, и закон на его стороне. Вот только инвалидность по слуху он получил незаконно. В 1996 году у него не было проблем со слухом», — говорит женщина. Чтобы доказать это, женщина обратилась в Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ). «Я обратилась в БМСЭ, чтобы доказать, что отец в 1996 году получил инвалидность незаконно. К сожалению, документов об этом уже не найти, так как истек срок давности и их не хранят», — рассказывает она. Сейчас отец и дочь судятся из-за квартиры. «Я просила судью назначить переосвидетельствование на предмет наличия инвалидности, но пока суд не идет мне навстречу», — посетовала горожанка. «Мой отец — работник ГКУ СО „Автохозяйство Правительства Свердловской области“. И он считает, что он неприкосновенный. Так и говорит, что его никто трогать не будет. Самое обидное, что в обычной жизни он общается со всеми спокойно без слухового аппарата, но на заседания суда приходит со слуховым аппаратом, и начинается концерт. И судья верит ему. Система не рассчитана на обычных горожан, к сожалению. Но я готова идти до победного. Если я не отстою право моего ребенка на 1/6 доли, то кто это сделает вместо меня», — резюмировала Медведева. Редакция агентства обратилась за комментарием к отцу Людмилы Николаю Медведеву. На звонок корреспондента он не ответил. Ранее агентство писало, что свердловчанка Людмила Медведева считает, что ее отец Николай Медведев хочет лишить свою шестилетнюю внучку-инвалида доли в квартире. По словам Медведевой, проблемы в семье возникли, когда отец женился во второй раз.