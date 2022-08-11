Свердловский дед лишает наследства внучку-инвалида

11 августа 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Николай Медведев хочет лишить свою шестилетнюю внучку-инвалида доли в квартире Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница города Верхняя Салда (Свердловская область) Людмила Медведева считает, что ее отец Николай Медведев хочет лишить свою шестилетнюю внучку-инвалида доли в квартире. По словам Медведевой, проблемы в семье возникли, когда отец женился во второй раз. Об этом URA.RU рассказала сама горожанка. «У меня с отцом всегда были хорошие отношения. Он был для меня героем. В браке с мамой они купили квартиру в Екатеринбурге на улице Седова, 55. После смерти мамы ее доля была разделена между детьми — мной, сестрой и братом. Позже брат с сестрой подарили свои доли папе, а я свою долю подарила дочке, у которой инвалидность. Ей 6 лет, у нее когнитивное расстройство с аутистическим спектром. Первое время проблем у нас не возникало, но все изменилось, когда отец начал жить с новой женщиной. Теперь папа старается забрать у внучки 1/6 доли в однокомнатной квартире площадью 33.3 кв.м», — говорит Людмила. По словам Медведевой, вторая супруга отца настраивает его против собственной внучки. «Вторая супруга приехала в Россию в 2014 году из Украины. Позже она познакомилась с моим отцом. Я даже была рада, что папа будет не один, кто-то за ним будет ухаживать. Но новая пассия отца не приняла нас, более того, она начала настраивать отца против нас, его родных детей, и даже против внуков. Теперь отец ходит в суды, доказывает, что дарение моей доли внучке прошло с нарушениями, процедура недействительна и все в таком роде. Цель одна — забрать долю у внучки. И его уже не волнует, что это единственное жилье у ребенка, у которого серьезные проблемы со здоровьем», — рассказала женщина. Людмила говорит, что встречаться с отцом в суде очень неприятно — семейные разбирательства становятся известны посторонним. «Я предполагала разные варианты, чтоб урегулировать конфликт, но отец не идет навстречу. А я не могу отступить и подарить долю своего ребенка. Вот и приходится выслушивать от папы, какая я ужасная дочь. Да и внучка ему не нужна», — посетовала Медведева. Редакция агентства обратилась за комментарием к Николаю Медведеву. На звонок журналиста он не ответил. Ранее URA.RU писало, что один из владельцев консорциума «Альфа-Групп», миллиардер Михаил Фридман, решил не оставлять свои сбережения детям. Баснословное состояние пойдет на благотворительность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница города Верхняя Салда (Свердловская область) Людмила Медведева считает, что ее отец Николай Медведев хочет лишить свою шестилетнюю внучку-инвалида доли в квартире. По словам Медведевой, проблемы в семье возникли, когда отец женился во второй раз. Об этом URA.RU рассказала сама горожанка. «У меня с отцом всегда были хорошие отношения. Он был для меня героем. В браке с мамой они купили квартиру в Екатеринбурге на улице Седова, 55. После смерти мамы ее доля была разделена между детьми — мной, сестрой и братом. Позже брат с сестрой подарили свои доли папе, а я свою долю подарила дочке, у которой инвалидность. Ей 6 лет, у нее когнитивное расстройство с аутистическим спектром. Первое время проблем у нас не возникало, но все изменилось, когда отец начал жить с новой женщиной. Теперь папа старается забрать у внучки 1/6 доли в однокомнатной квартире площадью 33.3 кв.м», — говорит Людмила. По словам Медведевой, вторая супруга отца настраивает его против собственной внучки. «Вторая супруга приехала в Россию в 2014 году из Украины. Позже она познакомилась с моим отцом. Я даже была рада, что папа будет не один, кто-то за ним будет ухаживать. Но новая пассия отца не приняла нас, более того, она начала настраивать отца против нас, его родных детей, и даже против внуков. Теперь отец ходит в суды, доказывает, что дарение моей доли внучке прошло с нарушениями, процедура недействительна и все в таком роде. Цель одна — забрать долю у внучки. И его уже не волнует, что это единственное жилье у ребенка, у которого серьезные проблемы со здоровьем», — рассказала женщина. Людмила говорит, что встречаться с отцом в суде очень неприятно — семейные разбирательства становятся известны посторонним. «Я предполагала разные варианты, чтоб урегулировать конфликт, но отец не идет навстречу. А я не могу отступить и подарить долю своего ребенка. Вот и приходится выслушивать от папы, какая я ужасная дочь. Да и внучка ему не нужна», — посетовала Медведева. Редакция агентства обратилась за комментарием к Николаю Медведеву. На звонок журналиста он не ответил. Ранее URA.RU писало, что один из владельцев консорциума «Альфа-Групп», миллиардер Михаил Фридман, решил не оставлять свои сбережения детям. Баснословное состояние пойдет на благотворительность.