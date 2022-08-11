Свердловский дед лишает наследства внучку-инвалида

Жительница города Верхняя Салда (Свердловская область) Людмила Медведева считает, что ее отец Николай Медведев хочет лишить свою шестилетнюю внучку-инвалида доли в квартире. По словам Медведевой, проблемы в семье возникли, когда отец женился во второй раз. Об этом URA.RU рассказала сама горожанка.
«У меня с отцом всегда были хорошие отношения. Он был для меня героем. В браке с мамой они купили квартиру в Екатеринбурге на улице Седова, 55. После смерти мамы ее доля была разделена между детьми — мной, сестрой и братом. Позже брат с сестрой подарили свои доли папе, а я свою долю подарила дочке, у которой инвалидность. Ей 6 лет, у нее когнитивное расстройство с аутистическим спектром. Первое время проблем у нас не возникало, но все изменилось, когда отец начал жить с новой женщиной. Теперь папа старается забрать у внучки 1/6 доли в однокомнатной квартире площадью 33.3 кв.м», — говорит Людмила.
По словам Медведевой, вторая супруга отца настраивает его против собственной внучки. «Вторая супруга приехала в Россию в 2014 году из Украины. Позже она познакомилась с моим отцом. Я даже была рада, что папа будет не один, кто-то за ним будет ухаживать. Но новая пассия отца не приняла нас, более того, она начала настраивать отца против нас, его родных детей, и даже против внуков. Теперь отец ходит в суды, доказывает, что дарение моей доли внучке прошло с нарушениями, процедура недействительна и все в таком роде. Цель одна — забрать долю у внучки. И его уже не волнует, что это единственное жилье у ребенка, у которого серьезные проблемы со здоровьем», — рассказала женщина.
Людмила говорит, что встречаться с отцом в суде очень неприятно — семейные разбирательства становятся известны посторонним. «Я предполагала разные варианты, чтоб урегулировать конфликт, но отец не идет навстречу. А я не могу отступить и подарить долю своего ребенка. Вот и приходится выслушивать от папы, какая я ужасная дочь. Да и внучка ему не нужна», — посетовала Медведева.
Редакция агентства обратилась за комментарием к Николаю Медведеву. На звонок журналиста он не ответил. Ранее URA.RU писало, что один из владельцев консорциума «Альфа-Групп», миллиардер Михаил Фридман, решил не оставлять свои сбережения детям. Баснословное состояние пойдет на благотворительность.
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Жительница города Верхняя Салда (Свердловская область) Людмила Медведева считает, что ее отец Николай Медведев хочет лишить свою шестилетнюю внучку-инвалида доли в квартире. По словам Медведевой, проблемы в семье возникли, когда отец женился во второй раз. Об этом URA.RU рассказала сама горожанка. «У меня с отцом всегда были хорошие отношения. Он был для меня героем. В браке с мамой они купили квартиру в Екатеринбурге на улице Седова, 55. После смерти мамы ее доля была разделена между детьми — мной, сестрой и братом. Позже брат с сестрой подарили свои доли папе, а я свою долю подарила дочке, у которой инвалидность. Ей 6 лет, у нее когнитивное расстройство с аутистическим спектром. Первое время проблем у нас не возникало, но все изменилось, когда отец начал жить с новой женщиной. Теперь папа старается забрать у внучки 1/6 доли в однокомнатной квартире площадью 33.3 кв.м», — говорит Людмила. По словам Медведевой, вторая супруга отца настраивает его против собственной внучки. «Вторая супруга приехала в Россию в 2014 году из Украины. Позже она познакомилась с моим отцом. Я даже была рада, что папа будет не один, кто-то за ним будет ухаживать. Но новая пассия отца не приняла нас, более того, она начала настраивать отца против нас, его родных детей, и даже против внуков. Теперь отец ходит в суды, доказывает, что дарение моей доли внучке прошло с нарушениями, процедура недействительна и все в таком роде. Цель одна — забрать долю у внучки. И его уже не волнует, что это единственное жилье у ребенка, у которого серьезные проблемы со здоровьем», — рассказала женщина. Людмила говорит, что встречаться с отцом в суде очень неприятно — семейные разбирательства становятся известны посторонним. «Я предполагала разные варианты, чтоб урегулировать конфликт, но отец не идет навстречу. А я не могу отступить и подарить долю своего ребенка. Вот и приходится выслушивать от папы, какая я ужасная дочь. Да и внучка ему не нужна», — посетовала Медведева. Редакция агентства обратилась за комментарием к Николаю Медведеву. На звонок журналиста он не ответил. Ранее URA.RU писало, что один из владельцев консорциума «Альфа-Групп», миллиардер Михаил Фридман, решил не оставлять свои сбережения детям. Баснословное состояние пойдет на благотворительность.