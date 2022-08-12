В ХМАО не осталось больных COVID в реанимации

13 августа 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

В ХМАО впервые за 2,5 года не осталось больных ковидом в реанимации Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО впервые за 2,5 года не осталось ни одного больных COVID-ом в реанимациях. Об этом сообщил директор регионального депздрава. «Максимальное число больных в реанимациях — 232, это было 30 октября прошлого года. Но сегодня впервые за 2,5 года в утренней сводке — ноль больных ковидом в реанимациях!», — отметил глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский. Ранее URA.RU рассказывало, что в медицинские учреждения ХМАО с 1 августа возвращают обязательную проверку термометрии посетителей на входе. А также ряд дополнительных мер ковид-профилактики в том числе, соблюдение масочного режима и гигиены рук.

В ХМАО впервые за 2,5 года не осталось ни одного больных COVID-ом в реанимациях. Об этом сообщил директор регионального депздрава. «Максимальное число больных в реанимациях — 232, это было 30 октября прошлого года. Но сегодня впервые за 2,5 года в утренней сводке — ноль больных ковидом в реанимациях!», — отметил глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский. Ранее URA.RU рассказывало, что в медицинские учреждения ХМАО с 1 августа возвращают обязательную проверку термометрии посетителей на входе. А также ряд дополнительных мер ковид-профилактики в том числе, соблюдение масочного режима и гигиены рук.