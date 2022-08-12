В ХМАО не осталось больных COVID в реанимации

В ХМАО впервые за 2,5 года не осталось больных ковидом в реанимации
В ХМАО впервые за 2,5 года не осталось ни одного больных COVID-ом в реанимациях. Об этом сообщил директор регионального депздрава.
«Максимальное число больных в реанимациях — 232, это было 30 октября прошлого года. Но сегодня впервые за 2,5 года в утренней сводке — ноль больных ковидом в реанимациях!», — отметил глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский.
Ранее URA.RU рассказывало, что в медицинские учреждения ХМАО с 1 августа возвращают обязательную проверку термометрии посетителей на входе. А также ряд дополнительных мер ковид-профилактики в том числе, соблюдение масочного режима и гигиены рук.
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