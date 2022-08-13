13 августа 2022

Русские хакеры сделают «подарок» спецслужбам РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, програмист, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерные сети, it-технологиии
Хакеры Killnet подарят российским спецслужбам данные предприятия Lockheed Martin Фото:

Основатель Killnet рассказал, что будет с данными, полученными после взлома сайта оборонного предприятия США Lockheed Martin, который производит РСЗО HIMARS и ПТРК Javelin. По его словам, хакеры намереваются сделать «подарок» российским спецслужбам, передав им эту информацию.

«Если вам интересно, куда уйдут ценные документы, то я смело скажу вам: они уйдут подарком нашим спецслужбам», — заявил основатель Killnet в интервью RT. Он также опроверг официальные заявления представителей предприятия, которые отрицают взлом, добавив, что их данные уже 34 часа продаются в даркнете.

Ранее стало известно, что российская хакерская группировка Killnet атаковала американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin. В беседе с URA.RU один из хакеров рассказал, что полученные данные они используют «в своих целях».

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Основатель Killnet рассказал, что будет с данными, полученными после взлома сайта оборонного предприятия США Lockheed Martin, который производит РСЗО HIMARS и ПТРК Javelin. По его словам, хакеры намереваются сделать «подарок» российским спецслужбам, передав им эту информацию. «Если вам интересно, куда уйдут ценные документы, то я смело скажу вам: они уйдут подарком нашим спецслужбам», — заявил основатель Killnet в интервью RT. Он также опроверг официальные заявления представителей предприятия, которые отрицают взлом, добавив, что их данные уже 34 часа продаются в даркнете. Ранее стало известно, что российская хакерская группировка Killnet атаковала американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin. В беседе с URA.RU один из хакеров рассказал, что полученные данные они используют «в своих целях».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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