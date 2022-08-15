Ройзман рассказал о своих пятерых детях

У Ройзмана пятеро детей: четыре дочки и один сын Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал о своих детях. У Ройзмана их пятеро: четыре дочки и один сын. Ройзман отметил, что его задача в том, чтобы дети выросли свободными и сильными людьми. Такое заявление Евгений Ройзман сделал в интервью Екатерине Гордеевой на youtube-канале «Скажи Гордеевой».

«Старшая дочь Елена живет в Швеции. Русский и шведский языки для нее родные, на них она свободно пишет и разговаривает. Я за нее очень рад», — пояснил Ройзман.

Вторая дочь бывшего мэра Нина работает в «Большой российской энциклопедии». Она закончила МГУ. Третья дочь Ройзмана учится в университете Словении, иногда приезжает в гости в Россию. Младшие дети учатся в екатеринбургской школе № 13.

На вопрос журналистки Гордеевой, считает ли себя экс-мэр хорошим отцом, Ройзман ответил отрицательно. Он полагает, что у них есть обиды на него. Ройзман отметил, что всегда любил своих детей, и он выразил надежду, что в будущем все его дети будут дружить.

Ранее URA.RU писало, что экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман повторил свой известный тезис о том, что каждый интеллигентный россиянин должен посидеть в тюрьме. Для русского интеллигента это невероятный опыт.

23 марта Ройзмана призвали привлечь к уголовной ответственности за «лайк» под постом про ситуацию на Украине. На бывшего мэра главе СКР Александру Бастрыкину пожаловался член Общественной палаты России Максим Григорьев. Позже Евгений Ройзман получил штраф на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Его адвокат хотел обжаловать приговор, однако попытка оказалась безуспешной.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, призванный защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины.