Самого медийного пермского врача выпустили на свободу

Марину Другову освободили из-под стражи по решению суда Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Пермский краевой суд освободил из-под стражи экс-главврача краевого центра медпрофилактики Марину Другову. Таким образом суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения в связи с болезнью, сообщает РБК-Пермь.

«В апреле 2022 года врио начальника СИЗО-5, где содержится Марина Другова, обратился в суд с ходатайством об изменении ей меры пресечения и освобождении ее из-под стражи в связи с наличием тяжелого заболевания. Первое заседание по апелляционной жалобе прошло 24 июня. Тогда было принято решение продолжить заседание позже — 28 июня», — пишет издание.

По данным издания, сегодня суд удовлетворил жалобу частично. Другова будет освобождена из-под стражи. Вместо лишения свободы, суд назначил женщине штраф размером в 2 миллиона рублей, однако сразу же смягчил его до 1,5 миллиона рублей.

Марину Другову осудили и приговорили к реальному сроку на 4,5 года за растрату. По версии следствия, она с ноября 2014 по июнь 2019 года заключала фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими структурами и ИП — при этом услуги или работы фактически не выполнялись, либо выполнялись самими работниками центра. Позже главврач обналичивала деньги и присваивала их себе. Также Другова и ее подельница, по версии следствия, фиктивно трудоустраивали сотрудников в Центр медпрофилактики, а зарплаты перечисляли себе. Ущерб, причиненный бюджету, оценили в два миллиона рублей. Врача в Перми считали одним из самых известных в медиа, поскольку она регулярно принимала участие в съемках передач о здоровье.

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