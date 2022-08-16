Генерал возглавит новый департамент в правительстве ХМАО. Инсайд

17 августа 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Вице-губернатору ХМАО Александр Тиртоке прочат кураторство нового департамента Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вице-губернатор ХМАО и генерал МЧС в отставке Александр Тиртока возглавит создаваемый в окружном правительстве департамент региональной безопасности. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Разговоры об этом ведутся уже несколько месяцев. Сначала планировалось, что Тиртока может возглавить окружной департамент гражданской защиты населения. Однако затем было принято решение о том, чтобы реформировать эту структуру, дать ей больше полномочий в плане координации с другими силовыми ведомствами и борьбы с природными и техногенными ЧС. И уже в обновленном виде департамент передать [вице-губернатору ХМАО Александру] Тиртоке», — сообщил инсайдер. Сам вице-губернатор ХМАО в разговоре с URA.RU заявил, что кадровые решения в окружном правительстве принимает губернатор Югры Наталья Комарова. «Не могу ответить, такие решения принимает губернатор. Насколько я знаю, речь идет не о создании департамента, а о реорганизации и наделении дополнительными полномочиями действующего департамента гражданской защиты населения», — прокомментировал Тиртока. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО заявили URA.RU, что сообщают о кадровых решениях по факту их принятия. Ранее URA.RU сообщало о планах югорских властей по созданию департамента региональной безопасности. Решение об этом было принято на фоне борьбе с лесными пожарами.

Вице-губернатор ХМАО и генерал МЧС в отставке Александр Тиртока возглавит создаваемый в окружном правительстве департамент региональной безопасности. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Разговоры об этом ведутся уже несколько месяцев. Сначала планировалось, что Тиртока может возглавить окружной департамент гражданской защиты населения. Однако затем было принято решение о том, чтобы реформировать эту структуру, дать ей больше полномочий в плане координации с другими силовыми ведомствами и борьбы с природными и техногенными ЧС. И уже в обновленном виде департамент передать [вице-губернатору ХМАО Александру] Тиртоке», — сообщил инсайдер. Сам вице-губернатор ХМАО в разговоре с URA.RU заявил, что кадровые решения в окружном правительстве принимает губернатор Югры Наталья Комарова. «Не могу ответить, такие решения принимает губернатор. Насколько я знаю, речь идет не о создании департамента, а о реорганизации и наделении дополнительными полномочиями действующего департамента гражданской защиты населения», — прокомментировал Тиртока. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО заявили URA.RU, что сообщают о кадровых решениях по факту их принятия. Ранее URA.RU сообщало о планах югорских властей по созданию департамента региональной безопасности. Решение об этом было принято на фоне борьбе с лесными пожарами.