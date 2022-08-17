Челябинский губернатор отправил на выборы двух заместителей

Алексей Текслер поручил двум замам контролировать выборы в Агаповском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернаторы Сергей Сушков и Алексей Фартыгин вошли в состав конкурсной комиссии по выборам главы Агаповского района. Соответствующее распоряжение подписал глава Челябинской области Алексей Текслер.

«Назначить членами комиссии, формируемой для отбора кандидатур на должность главы Агаповского района, следующих лиц. Сушков С. Ю. — заместитель губернатора Челябинской области. Фартыгин А. Л. — заместитель губернатора Челябинской области», — говорится в тексте документа, опубликованного 17 августа на интернет-портале правовой информации.

На кресло агаповского главы претендуют 17 человек, заявившихся на конкурс. Их компетенцию и предстоит оценить конкурсной комиссии, которая определит кандидатов, одного из которых предстоит избрать в сентябре районным депутатам.

Главу района Байдавлета Тайбергенова ФСБ задержала 23 мая по обвинению в получении взятки. Он уже сознался в преступлении и подал в отставку. Временно муниципалитетом руководит Татьяна Гудкова, ранее возглавлявшая управление финансов.