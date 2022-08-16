Махонин высказался об уходе чиновницы, которую требовал уволить

17 августа 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин дал оценку уходу скандальной чиновницы из мэрии Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уход из администрации Перми вице-мэра Елены Гонцовой, это «обычный процесс настройки команды мэра» Алексея Демкина. Так губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал уход чиновницы, которую ранее подверг жесткой критике. Заявление губернатора прозвучало на встрече с представителями СМИ региона, состоявшейся в Чусовом. «Команду всегда надо настраивать. И если кто-то уходит из нее [а команда мэрии, это команда Пермского края], то ничего страшного нет. Это обычный процесс настройки команды. Причины рокировок всегда разные — кто-то „с медными трубами не справляется“, кому-то не хватает компетенции, а кто-то априори не может работать чиновником. И в этих вопросах нормально признавать ошибки и заменять людей. Все хотят скандалов, интриг, расследований, но в этой ситуации их не было», — подчеркнул губернатор. По словам Махонина, это является доказательством того, что между ним и Демкиным нет конфликта. Елена Гонцова курировала в городской администрации земельные, имущественные и градостроительные вопросы. В конце июня губернатор упрекнул чиновницу в том, что она находится не на своем месте. Спустя полтора месяца стало известно, что Гонцова покидает свой пост по собственному желанию. Наиболее вероятным кандидатом на вакантное место является руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Ольга Андрианова.

Уход из администрации Перми вице-мэра Елены Гонцовой, это «обычный процесс настройки команды мэра» Алексея Демкина. Так губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал уход чиновницы, которую ранее подверг жесткой критике. Заявление губернатора прозвучало на встрече с представителями СМИ региона, состоявшейся в Чусовом. «Команду всегда надо настраивать. И если кто-то уходит из нее [а команда мэрии, это команда Пермского края], то ничего страшного нет. Это обычный процесс настройки команды. Причины рокировок всегда разные — кто-то „с медными трубами не справляется“, кому-то не хватает компетенции, а кто-то априори не может работать чиновником. И в этих вопросах нормально признавать ошибки и заменять людей. Все хотят скандалов, интриг, расследований, но в этой ситуации их не было», — подчеркнул губернатор. По словам Махонина, это является доказательством того, что между ним и Демкиным нет конфликта. Елена Гонцова курировала в городской администрации земельные, имущественные и градостроительные вопросы. В конце июня губернатор упрекнул чиновницу в том, что она находится не на своем месте. Спустя полтора месяца стало известно, что Гонцова покидает свой пост по собственному желанию. Наиболее вероятным кандидатом на вакантное место является руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Ольга Андрианова.