Свердловская киностудия подвела итоги первого кинофестиваля

18 августа 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Кинофестиваль стал важным этапом работы для возрождающейся Свердловской киностудии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге завершился первый международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». В рамках мероприятия удалось не только определить лучших дебютантов игрового и неигрового кино, но и обсудить проблемы киноиндустрии в условиях новой реальности. Итогами поделилась Свердловская киностудия, выступившая организатором «Одной шестой». «Первая в России актерская лаборатория для профессионалов киноиндустрии — „Уральская актерская лаборатория“ — успешно завершила свою работу. Было получено более 500 заявок от потенциальных участников», — рассказали представители киностудии. Однако всего 100 актеров из разных стран смогли пройти обучение в лаборатории и презентовать себя кастинг-директорам, агентам, продюсерам и режиссерам. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина отметила, что новый кинофестиваль стал важным этапом работы для возрождающейся Свердловской киностудии. «Отрадно, что мы с вами наблюдаем реновацию Свердловской киностудии — некогда знаменитой и знаковой, сегодня мы связываем большие надежды с новой командой, все, что они делают — это правильные и уверенные шаги», — заявила Учайкина. За шесть дней кинофестиваль «Одна шестая» посетило около полутора тысяч человек, а жюри определило лучшие работы режиссеров-дебютантов. Так, приз «Лучший российский игровой дебют» получил фильм режиссера Максима Кулагина «По-мужски», лучшим российским неигровым дебютом стала работа «Уральское дерби» Юлии Серьгиной и Арсения Кайдацкого. Приз в номинации «Лучший международный игровой дебют» ушел казахскому режиссеру Алишеру Жадигерову за картину «Отау» («Домашний очаг»), «Лучшим международным неигровым дебютом» стал «Блюз из Тегерана» режиссера Хавьера Толентино из Испании. Что касается «Приза зрительских симпатий», то он был вручен режиссеру Владимиру Кривову за работу «Оторванные». Также специального упоминания удостоились фильмы «День мертвых» и «Дунай» в рамках конкурса игрового кино, в неигровом были отмечены «Начальник отряда» и «Cotton 100%». Победителем в номинации «Лучший актерский ансамбль», по мнению Гильдии кастинг-директоров, стал режиссер Александр Зачиняев с картиной «У самого белого моря». Гран-при конкурса игровых фильмов получил казахский фильм «Огонь», гран-при среди неигровых фильмов — работа из Франции «Тоска по острову».



Международный кинофестиваль дебютов «Одна шестая» проходил в Екатеринбурге с 12 по 17 августа, где горожане могли ознакомиться с 24 картинами режиссеров-дебютантов и побывать на творческих встречах. Мероприятие стартовало с прохода по красной дорожке звезд российского кино и свердловских VIP-персон. Однако соратницу телеведущего Владимира Соловьева Екатерину Ипатову смутило, что среди приглашенных гостей оказалось много тех, кто выступал против проведения спецоперации на Украине. Организаторы ответили, что фестиваль проходит вне политического контекста. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге завершился первый международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». В рамках мероприятия удалось не только определить лучших дебютантов игрового и неигрового кино, но и обсудить проблемы киноиндустрии в условиях новой реальности. Итогами поделилась Свердловская киностудия, выступившая организатором «Одной шестой». «Первая в России актерская лаборатория для профессионалов киноиндустрии — „Уральская актерская лаборатория“ — успешно завершила свою работу. Было получено более 500 заявок от потенциальных участников», — рассказали представители киностудии. Однако всего 100 актеров из разных стран смогли пройти обучение в лаборатории и презентовать себя кастинг-директорам, агентам, продюсерам и режиссерам. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина отметила, что новый кинофестиваль стал важным этапом работы для возрождающейся Свердловской киностудии. «Отрадно, что мы с вами наблюдаем реновацию Свердловской киностудии — некогда знаменитой и знаковой, сегодня мы связываем большие надежды с новой командой, все, что они делают — это правильные и уверенные шаги», — заявила Учайкина. За шесть дней кинофестиваль «Одна шестая» посетило около полутора тысяч человек, а жюри определило лучшие работы режиссеров-дебютантов. Так, приз «Лучший российский игровой дебют» получил фильм режиссера Максима Кулагина «По-мужски», лучшим российским неигровым дебютом стала работа «Уральское дерби» Юлии Серьгиной и Арсения Кайдацкого. Приз в номинации «Лучший международный игровой дебют» ушел казахскому режиссеру Алишеру Жадигерову за картину «Отау» («Домашний очаг»), «Лучшим международным неигровым дебютом» стал «Блюз из Тегерана» режиссера Хавьера Толентино из Испании. Что касается «Приза зрительских симпатий», то он был вручен режиссеру Владимиру Кривову за работу «Оторванные». Также специального упоминания удостоились фильмы «День мертвых» и «Дунай» в рамках конкурса игрового кино, в неигровом были отмечены «Начальник отряда» и «Cotton 100%». Победителем в номинации «Лучший актерский ансамбль», по мнению Гильдии кастинг-директоров, стал режиссер Александр Зачиняев с картиной «У самого белого моря». Гран-при конкурса игровых фильмов получил казахский фильм «Огонь», гран-при среди неигровых фильмов — работа из Франции «Тоска по острову». Международный кинофестиваль дебютов «Одна шестая» проходил в Екатеринбурге с 12 по 17 августа, где горожане могли ознакомиться с 24 картинами режиссеров-дебютантов и побывать на творческих встречах. Мероприятие стартовало с прохода по красной дорожке звезд российского кино и свердловских VIP-персон. Однако соратницу телеведущего Владимира Соловьева Екатерину Ипатову смутило, что среди приглашенных гостей оказалось много тех, кто выступал против проведения спецоперации на Украине. Организаторы ответили, что фестиваль проходит вне политического контекста.