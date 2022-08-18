Свердловский губернатор спас Екатеринбург от нехватки школ

Новый корпус гимназии №120 будет рассчитан на 600 мест Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 243 миллионов рублей на завершение строительства нового корпуса гимназии №120. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«За счет средств резервного фонда федерального Правительства Екатеринбургу выделяется субсидия в размере 243 миллионов рублей на создание новых мест в школах. Средства планируется направить на проект по строительству гимназии №120», — рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

Ввод в эксплуатацию нового корпуса запланирован на конец 2022 года. Новое здание гимназии с переменной этажностью до четырех этажей будет рассчитано на 600 мест, оно будет связано с основным зданием с помощью теплого наземного перехода. Также будет благоустроен актовый зал, столовая, мультимедийная библиотека, школьный стадион с площадками для общей физической подготовки, игры в волейбол, универсальная площадка для игры в минифутбол и в баскетбол, а также прямые и круговые беговые дорожки.

Ожидается, что появление нового корпуса гимназии поможет снизить нагрузку на образовательные учреждения района Автовокзал. В гимназии №120 появится единственный в Екатеринбурге архитектурный класс, который станет одним из самых востребованных направлений среди родителей.

Ранее власти Екатеринбурга анонсировали строительство новых школ. До конца 2022 года будут сданы два образовательных объекта, рассчитанных на 1425 воспитанников. Речь идет не только о выше упомянутом новом корпусе гимназии № 120, но и об образовательном центре на 825 школьных в границах улиц Евгения Савкова. Также прокуратура Екатеринбурга вынесла представление мэру Алексею Орлову из-за переполненных школ города. В ходе проверки выяснилось, что некоторые застраиваемые районы города слабо обеспечены школами, а муниципальные программы не предусматривают возведение образовательных учреждений вблизи новостроек, из-за чего в нескольких школах числятся больше учеников, чем должно быть.